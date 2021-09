A-t-il vraiment “neigé” au Cameroun ?

Des images partagées plusieurs fois sur les réseaux sociaux entre le 10 et le 11 septembre montrent des personnes s’étonner de la présence de ce qui ressemble à des couches de glace sur le sol, dans la ville de Bana, dans la région de l’ouest du Cameroun. Pour certains, pas de doute, c’est de la neige. Improbable, alors que la température variait entre 15 et 23 dégrés. Il s’agit en fait d’un amoncellement de grêlons.

Des publications comme celles de la page “Information 237” partagées plus de 700 fois ont suggéré qu’il s’agissait d’une chute de neige. Et d’autres pages comme "Les News de Krol" prétendaient y voir des conséquences du "dérèglement climatique". Il n’en est rien.

"La masse de grêle n’a pas fondu très vite"

Le phénomène s’est en effet produit dans la journée du 9 septembre entre midi et 14 h. Contacté, Sylvain Aoudou Doua, géographe et maître de conférences qui a dirigé le département de météorologie et climatologie de l’Université de Maroua dans le nord du Cameroun, explique qu’il ne s’agit pas de neige, mais d’une averse de grêle.

Bana est une ville qui se situe dans une zone de plateaux qui se trouve à 2 000 mètres d’altitude où les températures sont un peu froides. Il y a eu un refroidissement de température brusque du fait d’une convection très intense [phénomène atmosphérique dû à une instabilité de l’air à l’origine d’orages ou de cyclones, NDLR], ce qui a causé une chute importante de précipitations solides. Les grêlons se sont donc amoncelés sur le sol. L’intensité des précipitations, associée au fait que les nuages n’étaient pas très hauts et à une température ambiante basse, n’a pas permis à la masse de grêlons de fondre très rapidement donnant l’impression qu’on avait à faire à de la neige.

“Un phénomène bien connu” selon le ministre des Transports

Au Cameroun, les mois de septembre et d’octobre sont propices à de fortes pluies et à des orages pendant lesquels se manifeste "ce phénomène bien connu", notait Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, ministre des Transports dans un communiqué publié le 10 septembre. En 2017 et en 2019, des épisodes de grêle avaient été enregistrés respectivement dans les villes de Dschang et de Bamenda, situées dans l’ouest et le nord-ouest du Cameroun.

Toutefois, le ministre a prévenu que "des évènements extrêmes tels que des averses de grêle et une forte pluviométrie pourraient survenir tout au long de la saison des pluies en cours dans certaines régions du pays notamment l’extrême-nord, le nord, l’ouest, le littoral et les zones urbaines du centre", avant d’appeler les populations à la vigilance.