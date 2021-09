Niger : le retour des motos, interdites pour contrer le terrorisme, reçoit un accueil mitigé

Dans la ville de Tillabéri, chef-lieu de la région éponyme, les cyclomoteurs roulent pour la première fois depuis janvier 2020. L’interdiction visait à lutter contre le terrorisme dans cette partie du pays où sévissent des groupes armés affiliés à l’organisation État islamique au Sahel ou à Al-Qaïda. Les engins à deux roues étaient en effet le moyen de locomotion par prédilection des assaillants qui entraient dans les villages pour perpétrer des attaques contre les civils.

"Ici, la moto est essentielle pour se déplacer d’un point à un autre"

Pour Djibril, chauffeur de poids lourd, cette décision du gouvernement est un soulagement.

Le retour des motos dans la région de Tillabéri a été fêté dans la ville. Les gens ont commencé à sortir et réviser leurs engins qu’ils avaient garés pendant longtemps.

L’interdiction des motos a été vraiment dure. Ici, à Tillabéri, où il y a beaucoup de communautés rurales, la moto est essentielle pour se déplacer d’un point à un autre. Tout le monde n’a pas les moyens d’avoir un véhicule.

En raison de cette interdiction, il fallait attendre le jour du marché, une fois par semaine, pour espérer trouver un véhicule pour aller faire ses courses dans les villages. Vous imaginez la galère de ceux qui doivent faire du commerce au quotidien ?

En ville, les courses en taxi étaient devenues beaucoup trop chères puisqu’il n’y avait plus de taxis-motos, lesquels avaient l’avantage d’être rapides et peu onéreux. Beaucoup de personnes ont dû changer de métier. Les mécaniciens de motos sont devenus par exemple des soudeurs ou des chauffeurs. Et ceux qui ne pouvaient rien faire d’autre se sont retrouvés au chômage.