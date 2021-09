Le fleuve Congo menacé par une pollution aux déchets miniers, crainte pour Kinshasa et Brazzaville

À Tshikapa, ville principale de la province du Kasaï, l’inquiétude grandit. Cela fait près d’un mois maintenant que les populations ne peuvent plus pêcher les poissons d’eau douce dans les rivières Kasaï et Tshikapa.

Ces deux cours d’eau qui traversent la ville ont été pollués par des produits toxiques tuant des milliers de poissons. Les premières carcasses ont été remarquées par les pêcheurs entre le 31 juillet et le 1er août. Les deux rivières avaient pris une coloration rougeâtre.

Sosthène Kambidi, correspondant du média local en ligne Actualite.CD dans le Kasaï, raconte :

La pollution a commencé en Angola dans la province de Lunda Norte qui est frontalière à celle du Kasaï. C’est l’entreprise diamantaire Catoca Mining Company qui a déversé des déchets toxiques dans la rivière Tshikapa qui prend sa source dans cette région. Or cette rivière qui sert de frontière naturelle entre l’Angola et la République démocratique du Congo se jette dans la rivière Kasaï au niveau de la ville de Tshikapa.

Aujourd’hui, l’eau est en train de reprendre sa couleur normale. Mais il n’est plus possible d’exploiter les cours d’eau : le gouvernement a interdit la consommation de ces eaux, nous ne savons pas combien de temps cela va durer et il n’y a plus de poissons.

Cette pollution constitue une vraie menace pour l’économie de la ville qui dépend majoritairement de ces deux rivières. C’est par la rivière Kasaï que Tshikapa est ravitaillé en denrées alimentaires depuis la ville d’Ilébo à plus de 600 km au nord. Avec l’interdiction d’être en contact avec l’eau, il n’est plus possible de convoyer les marchandises. Aussi, les produits maraîchers cultivés sur les rives ont également été pollués. Et les femmes ne peuvent plus vendre du poisson frais pêché dans les rivières. Les activités des exploitants de diamant sur les cours d’eau ont été aussi suspendues.

En plus de la crise environnementale, c’est une grave crise alimentaire qui guette.