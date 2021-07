Cet haltérophile qui s’écroule n’est pas congolais et n’était pas aux JO de Tokyo

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux d'Afrique francophone prétend montrer un athlète de la République démocratique du Congo échouer à soulever des haltères au Jeux olympiques de Tokyo. La vidéo date cependant de 2015 et l’haltérophile n’est pas congolais mais colombien. Nous l'avons retrouvé pour l'interroger sur cet incident.

"Comment cet athlète congolais s’est retrouvé aux JO de Tokyo ?", s’interroge cette page Facebook ivoirienne en légende de la vidéo, tandis que cette autre page se moque de "l’exploit congolais aux JO de Tokyo". Sur la vidéo, un haltérophile échoue à soulever des poids et finit à terre à trois reprises.

La vidéo est constituée de trois extraits montrant l’homme tenter de soulever l’haltère et échouer, tombant à terre à chaque fois.

Elle a été partagée par une dizaine de comptes et pages sur Facebook, cumulant un peu plus de 15 000 vues.

Comment vérifier cette vidéo ?

Les couleurs portées par l’athlète, rouge, bleu et jaune, correspondent effectivement à celles des tenues officielles des athlètes congolais aux Jeux olympiques de Tokyo. Cependant, la vidéo, de mauvaise qualité, ne permet pas de distinguer le nom du pays inscrit sur la tenue.

Une recherche inversée de la vidéo avec l’outil InVid WeVerify (cliquez ici pour savoir comment faire) renvoie vers d’autres occurrences de la vidéo publiées récemment, notamment le compte Instagram @weightlifting7777 dédié à l’haltérophilie.

On y découvre une version de cette vidéo en qualité légèrement supérieure, permettant de voir que l’athlète porte une tenue de la Colombie, et non de la République démocratique du Congo.

Sur l’estrade où se trouve l’athlète, on distingue également les mots "Haston City Hotel". Il s’agit du nom d’un hôtel à Wroclaw, en Pologne, où ont été organisés les championnats du monde juniors d’haltérophilie en juillet 2015.

On retrouve plusieurs vidéos de cette compétition sur YouTube, dont celle ci-dessous, dans laquelle on retrouve le jeune homme colombien ainsi que de nombreux autres participants ayant échoué à soulever leurs haltères dans la catégorie des moins de 77 kg. Le nom du jeune sportif colombien n'apparaît pas dans la description de la vidéo, qui liste plusieurs participants.

Qui est ce jeune Colombien qui a échoué à soulever des haltères en 2015 ?

Pour retrouver le nom de ce participant, il faut se pencher sur la liste des résultats officiels de la compétition. Dans celle-ci, seul le Colombien Andres Mauricio Caicedo Piedrahita, 18 ans à l'époque, apparaît hors classement pour avoir raté trois tentatives dans la catégorie des moins de 77 kg.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24 sur Instagram, cet athlète colombien aujourd’hui inactif a découvert, amusé, qu’il était confondu avec un athlète congolais. Il explique :

Ce jour-là, lors de la compétition en Pologne, je n'ai pas passé une bonne journée. Je suis tombé malade et mon équipe voulait que je me retire de la compétition, mais j'ai quand même décidé de concourir. Dans la salle d'échauffement, avant de sortir sur la plate-forme officielle, j'étais à bout de souffle et j’ai vomi un peu de sang. Après la troisième tentative, les secouristes, que l’on voit intervenir dans la vidéo, m’ont dit que je n’étais pas loin d’avaler ma langue. Heureusement, j’étais entouré d’une équipe de professionnels qui a su intervenir rapidement. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ANDRES MAURICIO CAICEDO🇨🇴 (@mauronitido123) En 2015, Andres Mauricio Caicedo Piedrahita avait publié la vidéo de ses échecs en affirmant qu'il était prêt à "toujours se battre", malgré les échecs. Après cet événement malheureux, j’ai redoublé d’efforts et j’ai pu participer aux Jeux olympiques de Rio, puis aux championnats du monde à Anaheim, aux États-Unis, où j’ai eu une hernie à la colonne vertébrale, qui a empiré et m’a obligé à me faire opérer en 2018.

