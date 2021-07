En Tunisie, ruée sur le vaccin contre le Covid-19 après une journée "portes ouvertes"

L'organisation de ces deux journées "portes ouvertes" à la vaccination contre le Covid-19 n'a été annoncée que lundi 19 juillet par le ministère de la Santé. Sur les réseaux et dans la presse locale, certains avaient prédit la pagaille : en une journée, 29 centres de vaccination devaient se préparer à accueillir sans rendez-vous tous les Tunisiens de plus de 18 ans souhaitant recevoir leur première injection.

Plusieurs images partagées en ligne mardi 20 juillet dans la matinée ont témoigné des longues files d'attente devant les espaces de vaccination censés ouvrir à 13 h.

Face à une telle ruée, certains centres se sont retrouvés débordés. En banlieue sud de Tunis, à Radès, Omar (pseudonyme), a pris des vidéos de la foule attendant devant le seul centre de vaccination du gouvernorat. Arrivé à 12 h 30 sur place, il n'a pas pu obtenir le ticket pour se faire vacciner :

Dès l'ouverture du centre, certains patients ont tenté d'entrer de force. Des vidéos prises par des bénévoles à l'intérieur montrent le personnel soignant bloquer la porte principale. Aux alentours de 15 h, cette porte a cédé. Amina (pseudonyme), soignante, était venue bénévolement prêter main forte pour la vaccination. Elle raconte :

J'avais prédit qu'en raison de l'Aïd, il n'y aurait pas assez de personnel et qu'il faudrait du renfort. Hier [mardi 20 juillet, NDLR], c'était le chaos total, le centre devait ouvrir à 13 h. Mais il paraît que des gens sont venus vers 6 h du matin.

Quand je suis arrivée, c'était impossible de rentrer, il y avait une foule, c'était la bousculade. Il n'y avait pas de service d'ordre et qu'une seule porte d'accès. Les bénévoles ont été dépassés. On a appelé les forces de l'ordre, qui ont aussi été dépassées. En attendant, on a essayé de faire vite pour vacciner. Quand on faisait entrer les gens, on devait péniblement refermer la porte derrière eux. Pour faire sortir les gens vaccinés, ce n'était pas possible : dès qu'on ouvrait la porte, c'était la ruée. Parmi les bénévoles, certains étaient paniqués et ont fait des crises d'angoisse. La porte a fini par totalement tomber et nous avons fermé le centre vers 16 h, avant d'avoir fini les vaccinations.

Jusqu'ici, les vaccinations se sont faites par âge, on est arrivé au seuil des plus de 50 ans. Donc toute la frange de 18 à 50 ans était en demande. C'est une mauvaise gestion. Je comprends la frustration des gens, mais c'était apocalyptique.