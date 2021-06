Sénégal : psychose pour les homosexuels après une série d'agressions et d'appels à la haine

Les quatre vidéos ont été tournées entre le 6 et le 9 juin. Nous n'en publierons que des captures d'écran pour ne pas exposer davantage les personnes agressées.

Le 6 juin, c'est un enseignant qui a été pris à partie par un groupe d'individus à Dakar. On entend dans la vidéo ses agresseurs menacer de lui "couper les testicules", dans le but d'en "faire une femme".

Toujours à Dakar, le 7 juin, un jeune homme a été agressé après avoir été vu dans le quartier de Yoff avec un autre, connu dans son quartier pour être homosexuel. Ce dernier a pris la fuite, mais la victime a été mise à terre par ses agresseurs, giflée et fouettée, frappée à plusieurs reprises.

Le même jour, un homme a également été alpagué alors qu'il sortait de sa voiture au niveau de la corniche de Dakar. Il portait, selon nos informations, un boubou court, qui laissait apparaître ses jambes, ce qui lui a valu d'être traité de "goorjigéen", un terme qui signifie "homme femme" en wolof. Un attroupement s'est formé, avant que la police n'intervienne et ne l'arrête.

Enfin, le 9 juin à Ziguinchor, en Casamance, un jeune homme est tombé dans le piège d'un faux rendez-vous tendu par ses agresseurs sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, quatre hommes et au moins une femme s'en prennent à lui. On entend une voix de femme dire qu'il faut le déshabiller pour lui couper ses testicules puisqu'il "ne peut pas être homme comme Dieu l'a fait". Les hommes lui enlèvent ensuite son t-shirt, le giflent sur la tête, au visage, avant de le contraindre à faire une série de pompes.

Tous les hommes agressés dans ces vidéos ont été ensuite arrêtés par la police et étaient toujours détenus, selon notre Observateur, à la publication de cet article, le 11 juin.

Concernant l'homosexualité, le code pénal sénégalais parle d'"acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe" et prévoit des peines allant d'un à cinq ans de prison. Ces agressions s'inscrivent dans un contexte de regain général de violences envers les homosexuels au Sénégal. Le 23 mai, une manifestation organisée à Dakar par un collectif soutenu par le rassemblement islamique du Sénégal avait demandé que l'homosexualité ne soit plus un délit, mais un crime, avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans.

Dans cette manifestation, comme à travers des pétitions et des prises de paroles publiques ces dernières semaines, diverses personnalités ont appelé à "brûler" les homosexuels et à les dénoncer.

Contacté par notre rédaction, Alexandre Marcel, président du comité Idaho France, dit avoir reçu depuis le 23 mai, via l'association partenaire Afrique Occident Solidaire, "entre 500 et 600 appels" à l'aide d'hommes se disant homosexuels depuis le Sénégal, dont "150 sont crédibles". Les deux associations tentent d'aider ces personnes qui se disent particulièrement menacées depuis le 23 mai.

"Depuis le 23 mai, le climat ici est horrible"

Deux personnes victimes de ces agressions homophobes ont témoigné, via Afrique Occident Solidaire, auprès de notre rédaction. L'un dit recevoir des appels d'insultes de la part de numéro privés et avoir été giflé plusieurs fois dans la rue. L'autre raconte :

Quand ma famille a appris que j'étais homosexuel, elle a brûlé ma chambre, en disant qu'elle était 'haram' [terme renvoyant à la notion de péché dans l'islam, NDLR]. J'ai fui dans une autre ville, j'ai une location que je paye comme je peux. Depuis le 23 mai, le climat ici est horrible. On nous considère comme des animaux sauvages. Dans la rue, on est beaucoup plus regardés encore qu'avant et j'ai encore plus peur. J'essaye de m'habiller différemment, d'être discret.