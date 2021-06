Sénégal : un professeur porte le bébé d’une élève pour "saluer le courage de toutes les mères étudiantes"

Le 2 juin dans l’après-midi, Labaly Touré, docteur en géomatique qui enseigne à l'Université du Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niass de Kaolack, au sud-est de Dakar, publie deux photos avec cette légende : "J’ai eu, ce matin, le plaisir lors mon cours à l'Université, de porter le bébé d’une de mes étudiantes".

J’ai eu, ce matin , le plaisir lors mon cours à l’Universitè, de porter le bébé d’une de mes étudiantes. Je rends hommage et salue le courage de toutes les étudiantes mamans. pic.twitter.com/gKgjVs3IYa

La publication de l’enseignant devient rapidement virale : quarante-huit heures après, elle comptait près de 14 000 retweets et plus de 100 000 mentions "j’aime".

Contacté, Labaly Touré raconte :

Cette étudiante est venue avec sur le dos son bébé qui a moins d’un an. Elle ne pouvait pas suivre le cours comme ça. Elle l’a pris sur ses genoux, mais voyant cela, je lui ai proposé de le prendre moi-même pour qu’elle puisse suivre le cours tranquillement. J’ai gardé ce bébé tout le cours avec moi, il est resté très calme !

C’était pour moi un geste pour l’aider mais aussi un clin d’œil à toutes les étudiantes maman qui allient difficilement maternité et études supérieures. Je voulais leur dire que ce n’est pas incompatible aujourd’hui. Étant moi-même père, je suis sensible à ces questions. Et nous, enseignants, avons un rôle à jouer pour aider ces mères.

Je ne connais pas beaucoup de cas similaires dans mon université ou ailleurs, mais quand ça arrive je fais tout ce que je peux pour épauler les étudiantes afin qu’elles n'abandonnent pas. J’en parle aussi à mes collègues : la maternité ne doit pas être un facteur d’abandon.