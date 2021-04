RD Congo : une nouvelle montée des eaux du lac Tanganyika menace la ville d'Uvira dans le Sud-Kivu

C'est la saison des pluies dans le Sud-Kivu. Et depuis plusieurs semaines, le niveau du lac Tanganyika monte. Ses eaux se sont déjà déversées profondément dans les terres et menacent désormais de rendre inaccessible la route nationale 5, qui relie la ville d'Uvira à Bujumbura, la capitale burundaise.

Cette vidéo filmée par notre Obs Trésor montre l'avancée du lac Tanganyika.

Sous la menace, les populations ont dû abandonner leurs maisons totalement inondées et vivent désormais dans des abris de fortune fabriqués à partir de bâches. Elles craignent désormais de revivre le drame humanitaire d'avril 2020, où la montée des eaux du lac Tanganyika, cumulée avec celle de la rivière Mulongwe, avait créé des inondations inédites, tuant 46 personnes.

Kimbuli Ruhaya est le chef du quartier Kavimvira, l'un des districts touchés par les inondations.

Plusieurs quartiers sont touchés, dont le mien. Plusieurs maisons ont été détruites et les populations vivent maintenant sous des bâches. Les familles ont dépensé de l'argent pour construire leurs maisons, ils vont devoir les quitter et n'ont aucun espoir de les récupérer. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école.

C'est très grave et lamentable ce qui se passe ici. Les eaux du lac sont entrées dans les terres jusqu'à 150 mètres [300 mètres, selon La Nouvelle société civile d'Uvira]. L'année dernière, il y a eu énormément de pluies. Mais cette année, il ne pleut pas encore beaucoup et le lac inonde déjà. Que fera-t-on si les pluies deviennent incessantes ?

Il n'existe pas encore de bilan officiel des dégâts matériels et du nombre de sinistrés. Sur le terrain, plusieurs organisations de la société civile s'activent pour venir en aide aux populations.

"L'État congolais ne semble pas avoir tiré les leçons des inondations de 2020"

André Byadunia, coordonnateur de la Nouvelle Société Civile d'Uvira, estime à plus de 6 800 le nombre de victimes. En 2020, 3 700 maisons avaient été détruites par les inondations qui ont impacté plus de 80 000 personnes, selon les autorités municipales.

Les sinistrés ont construit des maisonnettes provisoires dans les cours d'écoles et les églises loin des rives. Les enfants dorment à la belle étoile et sont exposés au Covid-19 et au paludisme. Les autorités n'ont même pas daigné distribuer des moustiquaires aux familles.

Le lac Tanganyika est le deuxième lac le plus profond au monde (1 470 m), après le lac Baïkal en Sibérie. C'est le deuxième plus grand lac d'Afrique (32 900 km2) après le lac Victoria. Avant la montée des eaux de ces deux dernières années, la dernière crue exceptionnelle du lac remontait à 1963, selon La Libre Belgique.

Les rues d'un quartier inondé par les eaux du lac Tanganyika.

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, Mathieu Mertino, spécialiste des questions environnementales et africaines à la Fondation pour le recherche stratégique, explique que les crues exceptionnelles du lac Tanganyika sont une conséquence du dérèglement climatique, mais aussi des activités humaines :

Les saisons de pluies sont de plus en plus intenses. Depuis la période El Niño [phénomène climatique caractérisé par une augmentation anormale de la température des eaux du Pacifique-Est NDLR], l'Afrique de l'Est et particulièrement la région des Grands Lacs a été particulièrement touchée par le phénomène du dérèglement climatique, ce qui contribue à des phénomènes d'inondations de plus en plus importants.

Aussi à cause de l'extension des villes, les gens construisent de plus en plus dans les zones inondables. Il y a une surexploitation autour du lac, ce qui crée une déforestation importante. Toute la flore qui était là au départ pour récupérer ou absorber le plein d'eau n'existe plus. Même la structure naturelle des sols qui était faite pour cela, a été déformée par les activités humaines. Tout ceci dénature le chemin classique de l'eau et favorise le phénomène des inondations.

Il faut donc revoir les stratégies d'occupation des sols pour favoriser des zones de stockages d'eau quand il pleut beaucoup et des canaux de drainage vers le lac pour empêcher les inondations autour du bassin versant.