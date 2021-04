Une vidéo prétend montrer des tirs devant la présidence tchadienne après la mort d’Idriss Déby

Cette vidéo ne montre pas un "coup d'État" au palais présidentiel tchadien, mais des affrontements dans la province irakienne de Maysan en 2020. © Observateurs

Texte par : Elsa de la Roche Saint André 4 mn

Une rumeur, qui a circulé les 20 et 21 avril sur les réseaux sociaux au Tchad, fait état de coups de feu au palais présidentiel, visant à renverser Mahamat Déby, fils d’Idriss Déby et président du Conseil militaire de transition. Certaines publications s’appuient notamment sur une vidéo datée et prise en réalité en Irak.