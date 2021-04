En Tunisie, les migrants subsahariens dénoncent des agressions répétées à l’arme blanche

Des photos publiées depuis le 25 mars sur les réseaux sociaux montrent des migrants subsahariens ensanglantés et arborant un bandage sur le bras ou des compresses sur la tête. À en croire les légendes qui accompagnent ces images, ils seraient les dernières victimes d’une vague d’agressions “ciblées” contre les ressortissants des pays subsahariens qui vivent notamment dans les quartiers de La Soukra et de Kram situés au nord de Tunis, la capitale du pays.

Ce post Facebook publié le 30 mars 2021 parle d’une vague d’agressions contre les Africains subsahariens vivant à Tunis. La rédaction des Observateurs n’a pas pu confirmé tous les incidents.

Nous avons réussi à joindre Amadou, un migrant malien installé à Dar Fadhal (La Soukra) depuis neuf mois et qui affirme avoir été agressé par des inconnus, envoyés selon lui par son bailleur, après avoir été jeté à la rue par ce dernier. Il raconte sa mésaventure :

C’était le vendredi vers 20 h. Le propriétaire est venu frapper à ma porte alors que je dormais. Il voulait vérifier l’état de propreté de l’appartement, notamment les fenêtres qu’il trouvait très sales. Mais je lui ai répondu que les fenêtres étaient déjà dans cet état à l’emménagement.

Le ton est monté très vite. II a défoncé la porte et la bagarre a commencé. Il m’a porté plusieurs coups mais je ne me suis pas laissé faire. C’est à ce moment que des personnes munis d’armes blanches sont venus le défendre. L’un d’entre eux m’a cassé une bouteille vide sur la tête. C’est ainsi que je me suis retrouvé à l’hôpital.

À mon retour, nous avons retrouvé nos affaires au dehors. Nous étions sept dans l’appartement dont un nouveau-né. Ici, on ne respecte par les migrants noirs. Ici, les bailleurs abusent de nous. C’est du racisme !