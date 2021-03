RD Congo : panique dans des écoles de Bukavu après une rumeur de vaccination forcée contre le Covid-19

Une fausse information a généré une pagaille bien réelle dans plusieurs écoles de Bukavu. Une vidéo transmise à la rédaction des Observateurs et publiée sur Facebook le 25 février montre élèves et parents courir en tous sens dans la cour de l’école primaire de l’institut Kasali, le matin-même :

Cette vidéo nous a été transmise par notre Observateur Dieumerci Mbumba, habitant de Bukavu. Il passait devant l’école de l’institut Kasali le matin du 25 février lorsqu’il a été témoin de la scène.

Les mêmes scènes chaotiques ont été observées dans plusieurs écoles de la ville, dont l’institut Kasali.

La rumeur a été rapidement démentie par les écoles et les autorités sanitaires, selon le média de vérification congolais Congo Check. Le docteur Claude Bahizire, chargé de communication à la Division provinciale de la santé (DPS), a affirmé le jour-même au micro Mama radio qu’aucune campagne de vaccination contre le Covid-19 n’avait été annoncée dans le Sud-Kivu.

La rédaction des Observateurs a contacté Gilles Kabungulu, enseignant à l’institut Kasali. Il raconte une matinée de désordre dans son établissement :

Jeudi dès 8 h, il y avait déjà une douzaine de parents près de la grille qui demandaient à récupérer leurs enfants. Ils disaient que des vaccinateurs étaient arrivés et allaient forcer leurs enfants à se faire vacciner contre le Covid-19. Nous les avons rassurés en disant qu’il n’y aurait pas de vaccination, et que nous n’avions eu aucune information des autorités concernant un vaccin contre le Covid-19. Mais vers 9-10 h, une masse de parents ont forcé le portail et envahi l’école pour reprendre leurs enfants. Nous étions obligés de faire sortir les élèves car il n’y avait pas moyen de continuer les cours, c’était la débandade.