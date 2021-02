Libye : dix ans après, l’impossible retour des anciens pro-Kadhafi de Tawarga dans leur ville toujours en ruine

Un réservoir d’eau qui alimente la ville de Tawarga en ruines depuis 2011 ; à droite, des logements de fortune dans le camp de réfugiés de Fallah 1 où vivent des déplacés de Tawarga dans des conditions précaires. © Mohamed Radouane

Texte par : Omar Tiss Suivre 9 mn

Dix ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la plupart des habitants de la ville de Tawarga, accusés d’avoir combattu en 2011 pour l’ancien guide libyen, et d’avoir attaqué la ville voisine de Misrata, n’ont toujours pas pu retourner chez eux et vivent éparpillés dans des camps de déplacés. Malgré un accord de réconciliation signé en 2018, leur ville est sous la tutelle de Misrata, et encore largement détruite et sans accès suffisant à l’électricité.