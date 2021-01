Côte d’Ivoire : malgré son placement en réserve, l’éléphant Ahmed continue de piller des cultures

L'éléphant Ahmed a été filmé à plusieurs reprises depuis le mois de novembre 2020 en train de piller des cultures dans le centre du pays. Ici, un champ de bananes dans le département du Dabakala en novembre 2020. © ONG ROVE

Texte par : Liselotte Mas Suivre 6 mn

L’éléphant connu en Côte d’Ivoire pour avoir animé le quotidien des habitants de Guitri depuis 2016 avait été placé en septembre 2020 dans la réserve N’zi River Lodges. Mais le pachyderme y a repris ses habitudes et continue de s’aventurer dans les villages, où il détruit des maisons et se sert dans les champs de bananes, papaye, manioc et igname.