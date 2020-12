Intox

Cette vidéo ne montre (toujours pas) des lingots d’or volés par l’armée française au Mali

Une intox déclinée au Niger, au Mali ou en RDC, qui remonte régulièrement à la surface. © F24

Texte par : La rédaction des Observateurs

Depuis début décembre, des photos, extraites d’une vidéo, font le tour des réseaux sociaux subsahariens. On y voit des hommes ouvrir une caisse contenant des lingots d’or et les manipuler dans leurs mains. Les légendes accompagnant ces images attestent que la douane malienne a démantelé un trafic d’or effectué par des militaires français “sur ordre de l’Elysée”. Or, la vidéo date d’un an et a été filmée au Ghana, comme l’avait déjà démontré la rédaction des Observateurs en 2019.