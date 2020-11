Les forces de l'ordre ont repris les choses en main, les barricades ont été dégagées et les voies obstruées libérées. Le couvre-feu a permis d'instaurer le calme. Cependant ce mercredi matin, beaucoup de commerces étaient encore fermés.



Je ne suis pas surpris que la violence ait à nouveau éclaté, toutes les marches ici finissent sur des affrontements… Mais je suis surpris par l'ampleur de la violence et ce niveau d'atrocité. Pour moi, il est clair que le calme est précaire, et que ça va redégénérer à un moment. Dans un conflit comme ça, certains sont dans une optique de vengeance perpétuelle.

Entre Daoukro et M'batto, confusion sur la provenance des images des violences

Capture d'écran montrant le corps d'un homme décapité à Daoukro, le 9 novembre 2020.

Capture d'écran d'une vidéo montrant un homme brûlé, à Daoukro le 9 novembre.



Capture d'écran d'une autre vidéo montrant un homme brûlé, à Daoukro le 9 novembre.



Article écrit par Corentin Bainier (@cbainier) et Alexandre Capron (@alexcapron)

Alain (pseudonyme) vit à Daoukro :Des violences ont également éclaté à M'batto, une ville située au sud-ouest de Daoukro, lundi 9 novembre. Sur les réseaux sociaux, des images terribles, l'une d'un homme décapité, l'autre d'un homme au corps calciné, ont circulé, étant attribuées parfois aux affrontements d'une ville, parfois à ceux de l'autre. Nous avons pu authentifier ces images.Une vidéo du corps d'un homme décapité, sur laquelle on voit certains frapper la tête à coups de pied, circule beaucoup sur les réseaux sociaux ivoiriens. Nous n'en publions qu'une capture d'écran dans le seul but de certifier qu'elle a bien été prise à Daoukro. C'est ce qu'affirment plusieurs de nos sources dans la ville. Par ailleurs, contactée par notre rédaction, la mairie de M'batto confirme qu'"il n'y a pas eu de décapitation à M'Batto" lors des violences ce jour-là.Un homme a également été brûlé et son corps calciné lors des violences en marge des manifestations à Daoukro. Là aussi, deux vidéos circulent en étant attribuées à Daoukro ou M'batto. Voici deux captures d'écran de ces vidéos. Elles sont prises au même endroit : notre Observateur s'y est rendu et nous l'a confirmé, images à l'appui. Nous ne publions pas ses images pour des raisons de sécurité.