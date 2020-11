En 2017 dans le Maranjab, les dégâts manifestes des passages de véhicules.



À Mesr en septembre 2020, de nombreux passages de voitures ont mis à mal la formation d’ergs.



Accident dans le désert du Maranjab, octobre 2020 .



Sur cette page d’une autre agence proposant des safaris, on peut voir des traces de roues de véhicules qui ont endommagé la surface d’un lac salé dans le désert du Maranjab.



"Plusieurs espèces sont en danger imminent"



La chaîne alimentaire dans le désert est complexe. Les safaris ne font pas que tuer des animaux directement, comme c’est le cas dans la vidéo qui a fait du bruit fin octobre, mais ils tuent les animaux en détruisant cette chaîne. Quand ils brûlent ou roulent sur des plantes, ils détruisent la nourriture des rongeurs, des reptiles et des oiseaux. Quand ils roulent sur les habitats des rongeurs et des reptiles, ils tuent ces animaux. Aujourd’hui, les fennecs et les chats des sables par exemple sont des espèces sérieusement en danger en Iran notamment à cause de ces activités.



Plusieurs espèces sont en danger imminent : le varan du désert, des scorpions, le serpent du Maranjab (récemment découvert), le lézard Eremias kavirensis, endémique du Dasht-e-Kevir, les gerbilles de Cheesman, et bien d’autres.



Les régions les plus affectées, d’après ce que je vois, sont celles du Maranjab, mais aussi de Mesr et d’Abouzeidabad, elles sont les habitats de nombreuses espèces. Et nous en découvrons de nouvelles encore : deux espèces de rongeur par exemple ces cinq dernières années.

Il n’y a absolument aucune surveillance ni aucune restriction concernant ces safaris. Donc ces endroits sont des terrains rêvés pour ceux qui veulent faire ce qu’ils ont envie dans la nature. Les seules réactions qu’on a vues pour le moment, ce sont des protestations en ligne de la part d’activistes, rien de plus.



Il n’y a qu’une seule solution : il faut mettre un terme à ces safaris hors piste, et les limiter à des zones très restreintes."

Il existe en Iran 253 parcs, forêts et zones protégées, mais ces safaris se déroulent dans des zones qui, bien que fragiles, ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique.Les tribunaux ont pu interdire à de rares occasions, par exemple, l’accès au désert du Maranjab, pour des périodes très brèves. Mais le motif était d’empêcher des hommes et des femmes d’y faire la fête et de se comporter de manière "non-islamqiue" . Aucune restriction n’a jusqu’ici été prise au nom de la protection des écosystèmes.Article écrit par Ershad Alijani