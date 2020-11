Après l’annonce de la réélection d’Alassane Ouattara avec 94,27 % des suffrages , les forces de l’ordre se sont déployées autour des résidences de plusieurs personnalités de l’opposition dans l’après-midi du 2 novembre, à Abidjan.C’est le cas des résidences d'au moins quatre candidats, dont Henri Konan Bédié (PDCI) et Pascal Affi N'Guessan (FPI). Les autorités ivoiriennes estiment que l'opposition a commis un "acte insurrectionnel" portant atteinte à la sûreté de l'État avec la création du Conseil national de transition. Selon RFI, le parti d’Alassane Ouattara (RHDP) refuse de parler d’assignation à résidence, et évoque plutôt une mesure "préventive, et cela en attente d’une instruction judiciaire".Dans le quartier de Marcory Résidentiel à Abidjan, c’est également le domicile de l’ancien ministre Albert Mabri Toikeusse qui a été encerclé. Le président de l’Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) avait appelé ses militants à soutenir le Conseil national de transition. Des images de vidéosurveillance relayées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs policiers s’affairer à l'extérieur de la résidence.