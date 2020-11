Confusion autour d'un bureau de vote de Philadelphie

A poll watcher in Philly was just wrongfully prevented from entering the polling place#StopTheSteal pic.twitter.com/iJTFtRk0Id Will Chamberlain (@willchamberlain) November 3, 2020

Quelques tentatives d'intimidation d'électeurs

I’m a poll worker here in Brooklyn. Here’s the first case of voter intimidation I’ve witnessed: pic.twitter.com/sAXaWlb08v Hilary Shepherd (@TheHBS) November 3, 2020

He’s within 100ft & has tried to intimidate people on the sidewalk at MS88 in Brooklyn. NYPD drove by which is ironic considering they shut down volunteers for passing out coffee in Red Hook but don’t think this is electioneering. pic.twitter.com/foXxgUDe4V Whitney Hu 胡安行 (@whitney_hu) November 3, 2020



Manifestations tendues à Washington et Portland

DC: “F*ck Trump. F*ck Biden. No more presidents”



About 150 black block Antifa begin marching through the streets lead by an umbrella squad



They have gas masks, weapons and some have shields pic.twitter.com/xKJulu0zZ3 ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) November 4, 2020

Some people are openly carrying weapons at the Portland antifa/BLM protest outside the federal courthouse. This person brought swords. Video by @livesmattershow. #antifa #PortlandRiots pic.twitter.com/XUV6re95Lm Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 1, 2020

...Individuals smashed windows and poured flammable liquid inside the business. Officers interrupted a potential arson. This gathering is still declared an unlawful assembly due to criminal activity occurring. Disperse to the south and west. pic.twitter.com/NSsjOETtbZ Multnomah Co Sheriff (@MultCoSO) November 3, 2020

La tension avait commencé à monter depuis le début du mois de novembre, avec des blocages d'autoroute organisés et l'encerclement d'un bus de la campagne de Joe Biden par des miltiants pro-Trump. Par crainte de manifestations violentes, de nombreux commerçants à New York Los Angeles ou Washington avaient barricadé leurs vitrines dès le 2 novembre au soir, comme le montre cette vidéo prise à Washington.Contacté par notre rédaction, Kristen Clarke, présidente et directrice du Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, une association de défense des droits civiques, qui a mis en place une ligne téléphone de "protection de l'élection" , explique que son organisation n'a pas enregistré de problèmes majeurs ou systémiques, ni de tentatives d'obstruer le vote. Elle ne fait état que d'incidents sporadiques. À 15h50 le 3 novembre, elle estimait que la ligne téléphonique avait reçu cependant 22 000 appels, plus des SMS et messages en ligne. Ces appels venaient notamment de Pennsylvanie (12 %), du Texas (10 %) ou de Floride (7 %).Une vidéo postée par l'avocat Will Chamberlain et largement relayée parmi les républicains, montre deux individus masqués empêcher un observateur électoral républicain, Gary Feldman, d'entrer dans un bureau de vote de Philadelphie. L'homme montre pourtant son certificat, valable sur l'ensemble de la ville, mais ses interlocuteurs lui assurent qu'il n'est pas valide pour leur bureau de vote.Sur Twitter, le journaliste de The Guardian Sam Levine a dit avoir échangé avec le responsable du bureau de vote, qui a expliqué qu'il y avait eu un "malentendu" à un "moment stressant avec une forte affluence", et que l'observateur avait finalement été autorisé rentrer dans le bureau.À Charlotte (Caroline du Nord), la police a interpellé un homme armé, qui traînait aux abords d'un bureau de vote, et était revenu après qu'il lui ait été demandé de partir.À Brooklyn (New York), un homme a lui aussi eu un comportement menaçant : devant sa Jeep décorée aux couleurs de la campagne de Trump, il a harangué et injurié des passants.Selon NBC Washington , trois personnes ont été poignardées près de la Maison Blanche, tôt le matin du 4 novembre. Ces vicitmes assuraient être membres des Proud Boys , un groupe d'extrême-droite, pro-Trump, et ont affirmé que leurs assaillants étaient des manifestatns du mouvement Black Lives Matter. Aucune arrestation n'a eu lieu, et les victimes sont actuellement soignées. Leurs jours ne sont pas en danger.Au soir du vote, des centaines de manifestants se sont réunis, notamment à Washington, et à l'autre bout du pays, Portland (Oregon). Ces manifestations ont été globalement non-violentes, mais toujours assez tendues, ponctuées d'échauffourées avec la police.À Washington, des manifestants se sont retrouvés en face de la Maison Blanche, défendant diverses causes, et ont marché dans les rues de la capitale. On voit sur cette vidéo un groupe d'antifas, vêtus de noir, avec une banderole : "Brûlez les plantations américaines" et une autre disant "merde" à Trump et Biden.Plusieurs affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Selon NBC Washington, trois personnes ont été arrêtées.À Portland, des centaines de personnes ont elles manifesté contre les violences policières, Donald Trump et le maire de la ville, Ted Wheeler. Un drapeau américain a été brûlé, et certains manifestants portaient ouvertement des armes, comme par exemple... une épeé, ainsi que le montre cette vidéo du reporter Drew HernandezLe 2 novembre, des manifestants avaient aussi brisé les vitrines d‘un café Starbucks, et déversé du liquide inflammable à l'intérieur.