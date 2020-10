Le désaccord entre la fédération et le club remonte à des réclamations pour des erreurs d’arbitrage, faites par les dirigeants du club, lors d’un match de Ligue 1 tunisienne en septembre 2019. Le comité du club avait alors utilisé la page officielle Facebook du club pour adresser ses critiques au président de la FTF. Ces publications ont été jugées insultantes par la Ligue nationale de football professionnel, qui a puni le club avec d’importantes amendes, le condamnant à payer 180 000 dinars tunisiens (environ 55 000 euros).Et la tension entre le président de la FTF, Wadii Jarii, et le président du CS Chebba, Taoufik Mkacher, est encore montée d’un cran après la décision d’exclure le club pour la saison 2020-2021 au motif d’un " dossier incomplet après la date limite ".En réponse, le club a mobilisé les habitants pour protester contre les décisions jugées "injustes"de la fédération.Et cet appel a été pour le moins suivi d’effet. Le 19 octobre, une grève générale, soutenue par la mairie, a paralysé cette petite ville côtière de 30 000 habitants. Toutes les entrées ont été bloquées pendant plusieurs jours.En parallèle, un comité local de soutien au club est allé jusqu'à appeler les habitants à migrer collectivement et illégalement vers l’Italie. Deux mille personnes se sont enregistrées sur une liste de départ dans des tentes installées à cet effet à l’entrée du port commercial.Parmi elles, on retrouve même des jeunes joueurs des catégories minimes du club, venus s’inscrire le 29 octobre, comme le montre cette vidéo, filmée et relayée en direct sur la page officielle du club sur Facebook :