Une vidéo très relayée sur les réseaux sociaux semble montrer le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, affirmer que lui-même et l’administration Obama ont mis sur pied "l'organisation de fraude électorale la plus importante et inclusive de l’histoire de l’Amérique". En réalité, ses propos ont été détournés, puisque ce dernier évoquait le scénario mis en avant par la sphère complotiste autour d’une possible fraude électorale lors de l’élection à venir.



Le 24 octobre, Kayleigh McEnany, la porte-parole de la campagne de Donald Trump, également chargée de presse à la Maison Blanche, a relayé une vidéo tronquée d’une interview du candidat démocrate à la présidentielle avec pour légende "Biden admet la fraude électorale", retweetée 30 000 fois et vue plus de 7,8 millions de fois sur Twitter.



Dans la vidéo, on entend Joe Biden dire : "Deuxièmement, nous sommes dans une situation où nous avons mis en place – et vous l’avez fait lors de l’administration du président Obama avant cela –, nous avons mis en place, je pense, l’organisation d’une fraude électorale la plus vaste et la plus inclusive de l’histoire de la politique américaine."



???????? BIDEN ADMITS TO VOTER FRAUD! ????????@JoeBiden brags about having the “most extensive VOTER FRAUD organization” in history‼️



La chargée de presse de la Maison Blanche a relayé cette vidéo tronquée à ses 1,2 millions d'abonnés.

From time to time Joe Biden has moments of clarity that allow him to share the absolute truth with the American people. In this clip he admits to building a widespread voter fraud operation. pic.twitter.com/daxFAbPq6v @amuse (@amuse) October 24, 2020

Dans une publication sur Twitter le 24 octobre, un internaute affirme que Joe Biden vient d’admettre qu’il "a construit une opération de fraude générale".



Here is Biden admitting to the voter fraud ring ????pic.twitter.com/OhRRZTxLdN Ben Corke ???????? (@bencorke) October 27, 2020 Sur cette publication Twitter du 27 octobre, un internaute affirme que Joe Biden vient de révéler "le réseau de la fraude électorale".



Social media users characterized this admission as a slip of the tongue on Biden’s part. However, a closer look at the source of this interview reveals that, instead of admitting to organising voter fraud, Biden is clearly describing measures taken to combat it.



Un extrait sorti de son contexte







La vidéo initiale vient d’une interview donnée par le candidat démocrate au podcast de gauche " En écoutant attentivement la vidéo, loin d’admettre avoir organisé une fraude, Joe Biden décrit en réalité les mesures pour la combattre.La vidéo initiale vient d’une interview donnée par le candidat démocrate au podcast de gauche " Pod Save America ". L’extrait détourné de 24 secondes vient de cette interview de 26 minutes de l’ancien vice-président de Barack Obama.