Operation FRONTEX. Interception ce jour deux pirogues. Une a 05h00 a 50 km large de Dakar avec 111 migrants par Marine nationale, remis à la police a Dakar. L'autre au large de Mbour par patrouilleur espagnol, suite incendie a bord pirogue.51 rescapés achemines a la base navale pic.twitter.com/JDwvU65xaX DIRPA (@CHEFDIRPA) October 23, 2020

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue qui transportait de jeunes compatriotes.

Un drame qui a causé la perte de plus d'une dizaine de jeunes. Macky Sall (@Macky_Sall) October 25, 2020

La route à travers l’Atlantique entre le Sénégal et l’archipel espagnol des Canaries est extrêmement longue - plus de 1 400 kilomètres - et dangereuse. Vendredi 23 octobre, un incendie à bord d’une pirogue qui transportait de nombreux candidats à l’émigration est à nouveau venu le confirmer.Une vidéo, filmée par des pêcheurs, montre une épaisse fumée noire au loin. Une deuxième montre deux hommes rejoindre à la nage un bateau. Depuis le drame, ces images sont largement partagées sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux et dans la presse sénégalaise. D'autres photos, montrant les visages des présumés disparus, circulent également.Le 23 octobre, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) assurait que la pirogue en détresse avait été découverte dans la matinée par un patrouilleur espagnol à 80 km au large de M’bour. L’intervention de la marine sénégalaise et de ce patrouilleur ont permis à 51 passagers d’être secourus, selon la DIRPA. D’autres ont été sauvés par des pêcheurs présents aux alentours.Deux jours plus tard, sur Twitter, le président Macky Sall annonçait la mort de "plus d'une dizaine de jeunes compatriotes" dans "l’explosion, en haute mer, du moteur d’une pirogue".Selon des témoignages audio reçus par la rédaction des Observateurs de France 24, la pirogue avait d’abord quitté, vide, la ville de Saint-Louis. Les passagers y seraient ensuite montés au niveau de M’bour. Beaucoup d’entre eux étaient originaires du quartier Pikine, à Saint-Louis.