Pourquoi c’est faux

Capture d'écran montrant une grande mosquée (à gauche), image partagée sur Google Maps de la grande mosquée "Essaleh" à Sanaa (à droite).







Article rédigé par Omar Tiss

Cette publication sur la page arabophone Watar Net , qui se présente comme un site d’information jordanien en cours de construction, avait récolté, au 27 octobre, plus de 2 000 commentaires et a été partagée plus de 15 000 fois."Nous ne renoncerons pas aux caricatures", avait déclaré le président français Emmanuel Macron le 21 octobre, lors de l’hommage à l'enseignant Samuel Paty, assassiné pour avoir montré un dessin du prophète Mahomet à ses élèves. Des propos qui ont entraîné de vives réactions, notamment en Turquie, le président Erdogan appelant à boycotter les produits français , dans la foulée d’un mouvement initié dans certains pays du monde arabe.Quelques indices visuels dans la vidéo peuvent renseigner sur l’origine de cette vidéo : le logo en haut à gauche de l'image, en arabe, est celui du "centre médiatique d’Ansar Ellah". Ansar Ellah est le nom officiel du mouvement religieux armé houthi, basé à Saada dans le nord du Yémen et contrôlant la capitale Sanaa depuis 2015.Selon la plateforme de factchecking arabophone Fatabayanou , une recherche du mot clé "prophète" en arabe sur la chaîne YouTube du bras médiatique du mouvement houthi permet de retrouver la vidéo originale publiée le 10 novembre 2019 avec la légende suivante : "Les Yéménites sont les supporteurs du grand prophète au cours de la célébration de son anniversaire le 10-11-2019". On peut voir, ci-dessous, la vidéo sur la chaîne du centre médiatique sur YouTube.Encore un indice : on peut voir une partie d’une grande mosquée, en haut à droite de la vidéo. Il s’agit, selon le site Fatabayanou, de la mosquée "Essaleh" à Sanaa, la plus grande mosquée du Yémen, inaugurée en 2008, ce qu’une recherche simple sur Internet permet de confirmer.