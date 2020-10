On a tous des passeports biométriques et le processus de vérification de nos identités ne prend pas plus de 10 minutes. C’est vrai que ce passage frontalier est fermé depuis 2014 mais si tu es un Algérien résident en Libye, tu as l

en Algérie via Debdeb .



Chaque jour on discutait avec la police des frontières algériennes qui est à deux pas de nous : c’était toujours la même réponse, il fallait attendre l’autorisation du ministère de l’Intérieur. Nos noms sont inscrits sur la liste de rapatriement depuis notre premier jour ici [chaque ressortissant arrivant dans ce poste frontalier est enregistré sur la liste de rapatriement que les agents des services frontaliers envoient aux autorités pour prendre la décision, NDLR] . On a appelé des hauts responsables, en vain. L’ambassadeur [algérien en Libye] nous a dit qu’il ne pouvait rien faire pour nous aider.



"On a eu des douleurs abdominales à cause de la nourriture pourrie"

On nous a autorisé à traverser la frontière vers 10 heures du matin le jeudi 22 octobre. Ensuite, on nous a fait des interrogatoires de 15 minutes, un par un, dans le poste de police. Vers 19 heures, un bus est venu nous amener à la maison de jeunes de Debdeb pour nous confiner. Ils nous ont entassés dans des chambres de 6 à 8 personnes, en pleine pandémie de Covid-19.... On a eu des douleurs abdominales à cause de la nourriture qui est pourrie. J’ai entendu qu’un médecin allait venir nous voir [27 octobre] pour nous faire des tests de dépistage de coronavirus et qu’on quittera le confinement si tout va bien.

Images prise par notre observateur Abdedou Lounis à l’intérieur de la maison de jeunes de Debdeb où ils sont encore confinés.

Toujours selon Notre Observateur, ce sont les autorités centrales qui doivent trouver une solution en urgence :Finalement, les autorités algériennes ont donné le feu vert. Les 45 ressortissants algériens ont été mis en confinement dans une maison de jeunes de la ville de Debdeb, à 5 kilomètres du poste frontalier. La situation n’est guère reluisante explique notre Observateur :Il restera à Abdedou à parcourir 1500 km jusqu’à sa ville ville natale de Chemini, dans le gouvernorat de Béjaïa dans le nord-est du pays.​​​​​​​Depuis la fermeture des frontières, Air Algérie a permis à plus de 17 000 algériens de regagner le pays à travers 123 vols de rapatriement opérés depuis la mi-mars jusqu’au 13 septembre 2020. Au total, près de 33 000 ressortissants algériens ont été rapatriés de 44 pays depuis la fermeture des frontières en Algérie, selon une déclaration du président Abdelmadjid Tebboune, lors d’une interview avec des responsables de certains médias locaux.La rédaction des Observateurs a tenté de contacter le ministère de l’intérieur en Algérie sans avoir de réponse. Nous publierons leur réponse si elle nous parvient.