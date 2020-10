"Fromages, crèmes et cosmétiques"

Légende : Dans cette vidéo où l’on voit des boîtes de fromage Kiri, un employé de supermarché, lit un communiqué de son enseigne, la coopérative al-Salmiyya, qui annonce retirer tous les produits français des rayons.

#Boycott : Au Koweït, une soixantaine de sociétés coopératives, annonce avoir retiré tous les produits français des rayons de supermarchés, notamment les fromages, crèmes et cosmétique (Reuters). #boycottfranceproducts pic.twitter.com/XfPvXBfkAs Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 25, 2020

Légende : Sur ces images, on voit notamment des rayons de la marque Garnier et l’Oréal totalement vides, dans un supermarché au Koweït.

Légende : sur cette vidéo, des employés de l’enseigne Alaqrabawe Mall jettent des boîtes du fromage La vache qui rit dans des caddies. "Pour faire honneur à notre prophète, nous retirons tous les produits français", dit l’un des employés.

Boikot Perancis‼️



Pedagang di ibukota Amman, Jordania menyingkirkan barang2 produk Perancis sebagai tanggapan atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan sikap permusuhan terhadap Islam



“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu.” (QS. Muhammad: 7) pic.twitter.com/p3kmq4NgA6 Ѡ♨₪g P㏂u₪g₭as (@__k1n9f4ty12a7a) October 25, 2020

Légende : dans ce supermarché de l’enseigne Yaser Mall, en Jordanie, les rayons contenant des produits français ont été recouverts.

"Nous ne renoncerons pas aux caricatures" : c’est notamment cette déclaration du président Emmanuel Macron, le 21 octobre, lors de l’hommage à l'enseignant Samuel Paty, assassiné pour avoir montré un dessin du prophète Mahomet à ses élèves, qui a provoqué la colère dans le monde musulman. Le 2 octobre, le président français avait annoncé un projet de loi pour lutter contre "le séparatisme islamiste ", une initiative qui avait alors été jugée "raciste" dans plusieurs pays musulmans.Depuis vendredi 23 octobre, des appels de boycott accompagnés de vidéos ont été relayés sous le hashtag #boycottfrenchproducts #boycottfrance ou encore #leprohèteestnotrelignerouge.Au Koweït, une soixantaine de sociétés coopératives ont annoncé un boycott des produits français, a indiqué à l'AFP le vice-président de la fédération des coopératives, Khaled al-Otaibi. "Nous avons retiré tous les produits français, à savoir les fromages, les crèmes et les cosmétiques des rayons", a-t-il détaillé Quelque 430 agences de voyages du Koweït ont également suspendu les réservations de vols vers la France, a indiqué à l'AFP le chef de la fédération des agences de voyages koweïtiennes, Mohammad al-Motairi.Au Qatar, les chaînes de grande distribution Al-Meera et Souq al-Baladi ont annoncé le retrait des produits français de leurs magasins jusqu'à nouvel ordre.En Jordanie, le Front d'action islamique, un parti d'opposition, a appelé les citoyens à boycotter les produits français.Le ministre français du commerce extérieur, Franck Riester, a indiqué, dimanche, que les impacts de cette campagne étaient "impossibles à chiffrer pour le moment". Interrogé par Europe 1, le géopolitologue Frédéric Encel a estimé que ce boycott était "tout à fait secondaire sur le plan économique et diplomatique". Il a néanmoins précisé que la donne pourrait changer si la campagne venait à prendre davantage d’ampleur sur les réseaux sociaux.