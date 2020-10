À Kayar, on a vu plus de 100 jeunes partir en moins de deux mois. Certains ont été interceptés par la police. Mais ils vont repartir. On voit même des capitaines de pirogues qui s'en vont. C'est dur de tourner le dos à la mer, et ça a longtemps été considéré comme une honte. Mais aujourd'hui, nous avons la mer sans les poissons. Vous pouvez dire aux jeunes de rester. Mais ils vont vous répondre : "et comment on survit ?"

Une crise de confiance dans les communautés de pêche

Captures d'écran d'une vidéo envoyée par Moustapha Diouf à la rédaction des Observateurs de France 24 le mercredi 21 octobre (la rédaction des Observateurs ne la publie pas pour ne pas exposer les personnes qui apparaissent sur les images). Selon Moustapha Diouf, ces jeunes sont partis de Thiaroye-sur-mer aux alentours du 16 octobre.

Formations organisées par l'association des jeunes rapatriés de Thiaroye-sur-mer en 2019. Photos envoyées à notre rédaction par Ameth Ndiaye.

L’inquiétude de Moustapha Diouf quant au lien entre la récente multiplication des départs et la raréfaction des ressources halieutiques est partagée par Mor Mbengue, membre de la Plate-forme des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal (Papas), coordinateur du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) et secrétaire général de l'association des jeunes rapatriés d'Espagne de Kayar :Dans la presse sénégalaise, le 21 octobre, des membres de l’Union régionale de la pêche artisanale (URPAS) de Saint-Louis ont également pointé "le pillage des océans par des navires étrangers" comme la cause des départs de jeunes vers l'Europe.Le sujet est au cœur de l’actualité. Le 9 octobre, l’ONG Greenpeace a dénoncé dans un rapport l’attribution non-transparente de licences de pêche à des navires industriels étrangers, qui surexploitent les ressources sénégalaises."La promotion de notre rapport dans les zones de pêche a coïncidé avec la reprise des départs. Les pêcheurs ne sont plus seulement les convoyeurs, mais ce sont aussi les passagers des pirogues qui quittent le Sénégal. Certains vendent leurs matériels de pêche pour aller aux îles Canaries", explique Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne à Greenpeace Afrique.Selon lui, une perte de confiance envers les autorités s’observe dans les communautés de pêche, où les dernières campagnes ont été marquées par une faible rentabilité : "beaucoup de pêcheurs se sont endettés pour partir en mer et ont dû se cotiser pour payer le carburant". La situation est d’autant plus difficile à vivre qu’ils "constatent la présence de plus en plus importante de navires industriels, alors même que depuis 2012, le nombre de pirogues artisanales est limité pour faire face à la raréfaction des ressources halieutiques", poursuit Abdoulaye Ndiaye.Greenpeace demande à ce que le gouvernement sénégalais publie la liste des navires de pêches industriels autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive (ZEE) du Sénégal. En attendant, selon Abdoulaye Ndiaye, "la polémique enfle et les vidéos des jeunes qui arrivent aux Canaries font tâche d'huile".Les facteurs de départ se superposent les uns aux autres, accentués par la pandémie de Covid-19. "Beaucoup de secteurs en ont souffert, celui de la pêche mais pas que : les petits commerces devant les maisons et les activités informelles ont été ralenties", a précisé à notre rédaction Ameth Ndiaye, secrétaire général de l'association des jeunes rapatriés de Thiaroye-sur-mer.Avec son président, Moustapha Diouf, il répète depuis plusieurs années que les solutions se trouvent dans la formation professionnelle et le financement de campagnes de sensibilisation. En 2019, grâce à des partenariats noués notamment avec Caritas, l’association avait réussi à former des jeunes aux métiers de la transformation alimentaire et de la couture. "Il faut nous écouter et nous appuyer", insiste Moustapha Diouf.