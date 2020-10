Mercredi 21 octobre, j’ai tourné plusieurs vidéos depuis mon immeuble. Dans l’une d’elles, on voit un policier - qui s’était détaché de ses collègues - qui tire, en direction d’un groupe de jeunes manifestants. Ces derniers avaient érigé des barricades sur la route principale, avant de se retrancher. Ils avaient également insulté et jeté des cailloux en direction des forces de l’ordre. Les policiers sont restés environ une demi-heure sur place, avant de se replier sur la grande route.

Vidéo tournée le 21 octobre, dans le quartier de Cosa, à Conakry, par Ousmane (pseudonyme), dans laquelle on voit un policier tirer, avec une arme de poing.





Ces policiers ont également dérobé des objets appartenant aux riverains - pendant que ces derniers restaient cloîtrés dans leurs maisons - avec lesquels ils ont érigé une barricade. Dans l’une de mes vidéos, on voit ainsi un policier au niveau de cette barricade, avec un bout de chaise rose cassée, puis on voit l’un de ses collègues arriver et jeter un bidon dans les flammes.

Vidéo tournée le 21 octobre, dans le quartier de Cosa, à Conakry, par Ousmane (pseudonyme). Selon lui, cette barricade a été érigée par les forces de l’ordre.

"Notre dispositif de maintien d'ordre interdit l'utilisation d'armes à feu"

Ousmane (pseudonyme) habite dans le quartier Cosa.La rédaction des Observateurs de France 24 a envoyé les vidéos publiées dans cet article au ministre de la Sécurité publique, Albert Damantang.Il a indiqué que leur "dispositif de maintien d'ordre interdi[sait] l'utilisation d'armes à feu", expliquant que le policier ayant été lynché n’était justement pas armé : "Si on retrouve un agent en train de tirer, il le fait en dehors des instructions qui lui ont été données et du dispositif qui a été mis en place." Il s’est d’ailleurs dit étonné de voir certains agents "isolés" dans les vidéos, "quand on connaît l’adversité et la détermination des gens qui habitent cette zone". Il a indiqué que ces images allaient donc être "utilisées par [les] services de la police judiciaire dans le cadre des enquêtes qui sont ouvertes".Albert Damantang nous a également transmis une vidéo montrant, selon lui, un civil armé, que nous n’avons pas pu authentifier pour l’instant.Il n’a toutefois pas répondu à nos questions concernant le nombre de personnes blessées et tuées depuis le début de la semaine, à Conakry et dans le reste du pays.Le premier tour de l’élection s’est déroulé à l'issue de plusieurs mois de contestation contre un troisième mandat du président Alpha Condé, durement réprimée. Des dizaines de civils ont ainsi été tués. Le nombre de mandats présidentiels est limité à deux, mais pour Alpha Condé, la nouvelle Constitution - adoptée en mars - remet le compteur à zéro, ce que conteste l’opposition.Vendredi 23 octobre en fin de journée, les résultats définitifs du premier tour n’avaient toujours pas été officiellement annoncés.