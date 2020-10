Cette vidéo a été tournée par un militant pro-Ouattara mardi 20 octobre, à la veille des violences.

Selon des témoignages d'habitants, les premiers troubles ont commencé lundi 19 octobre et ont dégénéré en affrontements intercommunautaires le lendemain mardi entre Adioukrou, communauté locale réputée favorable à l'opposition, et Malinké, communauté issue du nord du pays considérée pro-pouvoir.Le préfet de Dabou, Remi Nzi Kanga, a affirmé que des inconnus, dont certains armés de kalachnikovs, étaient venus attiser le conflit. "Initialement une banale confrontation politique entre tenants du pouvoir et de l’opposition s’est muée en un conflit entre Dioula (Malinké) et Adioukrou. Mais nous sommes convaincus qu’une milice bien armée a voulu récupérer cette confrontation. D’où viennent-ils ? Je ne saurais le dire", a déclaré le préfet cité par RFI