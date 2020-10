!!ASESINOS Y COBARDES!!

¿Que otra prueba quieren? Joven de 16 años es empujado por las barreras del Rio Mapocho por un asesino del estado, Santiago de Chile, ah si fue antes y asi ah sido hasta la fecha.

¿Esto no paso en 1973?🧠 #PacosAsesinos #ACAB #Apruebo #RenunciaPiñera pic.twitter.com/7em04A4sYL Jonathan Rodriguez (@Jonatha08358048) October 3, 2020

Vidéo tournée le 2 octobre, à Santiago. Autre vidéo semblable ici

Un homme en fauteuil roulant visé au canon à eau

Chile bajo dictadura

Así fue reprimida en Plaza Dignidad una persona en silla de ruedas por el carro lanzaguas de las “Fuerzas especiales de Carabineros” pic.twitter.com/3vhTCAB6Mb PrensaOpal (@OpalPrensa) October 12, 2020

Vidéo tournée le 11 octobre, à Santiago.

La première vidéo a été tournée lors d’une manifestation le 2 octobre, au niveau d’un pont surplombant le río Mapocho, à quelques mètres de la Place Italia - rebaptisée "Place de la Dignité" par les protestataires - à Santiago. On y voit de nombreuses personnes courir, puis un jeune tomber du pont, après avoir été violemment poussé par un carabinier (police militaire chilienne).Ce jeune de 16 ans a fait une chute de sept mètres et est tombé dans la rivière, avant d’être secouru par des manifestants et des sauveteurs. Il a ensuite été hospitalisé, et souffre d’un traumatisme crânien et de fractures aux poignets.Ces images ont suscité l’indignation dans le pays et à l’international. Les jours suivants, des manifestants chiliens ont ainsi scandé dans les rues : "Il n’est pas tombé, il a été poussé !" L'ONU a également réclamé une enquête concernant cette affaire, visant notamment à faire la lumière sur "l’éventuelle responsabilité des cadres en charge de l’opération".De leur côté, les carabiniers ont simplement indiqué que cet accident s’était produit "dans un intense contexte de tensions". L’agent ayant poussé l’adolescent a toutefois été démis de ses fonctions par sa hiérarchie. De plus, il a été placé en détention provisoire durant 120 jours par la justice, "pour homicide manqué".Autre vidéo marquante : celle tournée le 11 octobre, lors d’une nouvelle manifestation sur la Place Italia, dans la capitale. On y voit une personne en fauteuil roulant être projetée au sol, après avoir été visée par un canon à eau des carabiniers. Trois personnes accourent ensuite pour l’aider, avant d’être visées à leur tour par un jet d’eau.Là encore, ces images ont suscité de nombreuses réactions, notamment de la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) qui a dénoncé "l’usage disproportionné de la force policière" Cette fois, les carabiniers ont déclaré que l’individu en fauteuil roulant leur avait lancé des pierres et qu’il s’était accroché à l’un de leurs camions en mouvement, diffusant deux vidéos pour appuyer leurs propos.Ces événements sont survenus dans le cadre du mouvement populaire qui secoue le Chili depuis un an, pour dénoncer les inégalités, marqué par de nombreuses violences policières. Des manifestations massives se sont ainsi déroulées entre octobre 2019 et mars 2020, moment où elles ont cessé en raison de la pandémie de Covid-19, avant de reprendre début octobre.