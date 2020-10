Le 7 octobre, les policiers se sont rendus à mon domicile, à Oran. Mais j’ai des papiers et la personne avec moi aussi. Ils nous ont laissés. Puis ils sont allés chez la voisine qui avait perdu son papier. Elle n’a pas eu le temps de chercher, ils l’ont emmenée. Elle se trouve dans le désert [à la frontière, NDLR] maintenant. Avec ou sans papiers, parfois les policiers ne font pas la différence.



Il n’y a pas de rapatriements vers les pays d’origine pour les Camerounais, les Maliens, etc. Les autorités se contentent de les amener au désert. Mais pourquoi ils iraient au Niger ? Ou retourneraient au bled ? Ici, en Algérie, ils ont leur vie, un travail. Alors ils payent des transports clandestins à des prix exorbitants pour remonter vers les villes algériennes.



Quand il y a ces vagues d’arrestations, c’est la psychose. Les autorités savent tout. Où travaillent les "Blacks", où vivent les "Blacks". Du coup, on ne sort pas, on s’envoie des messages sur WhatsApp pour savoir comment ça se passe dehors, et on attend. Nous sommes habitués. C'est toujours la même histoire.

Captures d’écran de la vidéo envoyée par l’un de nos Observateurs, acheminé jusqu’à la frontière nigérienne, dans le désert.



Des arrestations similaires déjà documentées depuis 2016



Ces dernières semaines, des opérations d’arrestation de migrants ont été observées à Oran mais également à Tlemcen, Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza, Zeralda, Sétif et Annaba, comme le précise un rapport d’ Human Rights Watch (HRW) daté du 9 octobre. Les migrants sont appréhendés chez eux, dans les rues, ou sur leur lieu de travail.

HRW estime que l'Algérie a ainsi expulsé plus de 3 400 migrants d'au moins 20 nationalités différentes vers le Niger, dont 430 enfants et 240 femmes, depuis le début du mois de septembre. Selon l'ONG, cela porte le nombre d’expulsions sommaires vers le Niger à plus de 16 000 en 2020, dont un peu plus de la moitié concernent des Nigériens.

Il y a les convois "officiels", ceux qui transportent les Nigériens, et des "non officiels", qui transportent les autres migrants. Ces derniers sont "déversés" au niveau du "point zéro" dans le désert. Souvent, ils y sont amenés en soirée ou tôt le matin. Ils peuvent alors apercevoir une lumière au loin : c'est la première bourgade nigérienne, Assamaka. C'est là qu'ils doivent aller. Ils pourront y trouver une délégation de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui organise des retours volontaires.



Certains refusent de s'y rendre et tentent de repartir en Algérie. Dans les deux cas, que ce soit pour aller vers Assamaka ou retourner en Algérie, il arrive que des gens se perdent. C'est pourquoi nous faisons des patrouilles. En janvier, à Assamaka, j’ai vu la tombe d'un migrant : on ne sait pas quand il est mort. Il est impossible d'avoir des statistiques sur le nombre de personnes qui seraient mortes en se perdant dans le désert.







Le 1er octobre, le ministre algérien de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a annoncé l'adoption d'une nouvelle



L'Algérie travaille avec l’OIM et assure, selon le ministre, "toutes les conditions propices" aux opérations de rapatriement. Il cite notamment "la création de centres d'hébergement, la restauration, le transport et la prise en charge médicale".



Un accord entre le Niger et l'Algérie régit l'expulsion des ressortissants nigériens en Algérie depuis 2014. Mais il ne concerne pas les renvois de groupes mixtes, comprenant des migrants de différents pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale. En



