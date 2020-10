Vers 6 h, je suis allé à l’espace Figayo [dans la commune de Yopougon, à Abidjan, NDLR], d’où plusieurs bus devaient partir pour transporter des militants de l’opposition et de la société civile vers le stade. Les premiers bus sont d’ailleurs partis vers 6 h 30.

Bus à l’espace Figayo, à Abidjan, le 10 octobre. Photos envoyées par Stéphane (pseudonyme).



Mais vers 7 h-8 h, des "gnambros" sont arrivés [littéralement, des "gros bras" en langue nouchi : il s’agit de personnes dont le travail consiste à charger les passants dans les véhicules, dans les gares routières, souvent rattachées à des syndicats de transporteurs, NDLR]. Ils nous ont dit que les conducteurs de bus ne pouvaient pas amener les militants au stade, faute d’accord de leur syndicat, et nous ont demandé de quitter les lieux. Mais nous n’avons pas bougé. Ils ont alors sorti des machettes et des couteaux, pour nous intimider. Donc nous avons commencé à ramasser des cailloux. La police était là, mais elle n’a pas réagi.



Des gendarmes sont ensuite arrivés : ils leur ont dit que nous étions autorisés à aller au meeting et leur ont demandé de quitter les lieux. Ils sont alors partis, mais pour aller quelques centaines de mètres plus loin seulement.

Stéphane (pseudonyme) est un militant au sein du PDCI-RDA, le parti de Henri Konan Bédié, l’un des quatre candidats à la présidentielle.Là encore, le communiqué de l’opposition a dénoncé le fait que des "transporteurs, qui devaient convoyer des participants, ont été instrumentalisés pour se désister au dernier moment", et le fait que des "individus armés de gourdins et de machettes ont intimidé, provoqué et agressé des participants à mains nues, sous le regard complice de certains éléments des forces de l’ordre."