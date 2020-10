Alors que les combats font rage dans l’enclave du Haut-Karabakh entre les séparatistes arméniens et les forces azerbaïdjanaises soutenues par la Turquie, la peur de représailles ne cesse de croître au sein de la communauté arménienne de Turquie. Le 5 octobre, un convoi d’ultranationalistes turcs a donné en pleine nuit un concert de klaxons dans le quartier Kurtulus, où vivent de nombreux Arméniens. Sur les images relayées sur Twitter, on pouvait également voir des drapeaux azéris et turcs déployés sur les toits de leurs véhicules.



Depuis le 27 septembre, les forces de l’enclave séparatiste du Haut-Karabakh, soutenues par l’Arménie, et celles de l’Azerbaïdjan, appuyées par la Turquie, s’affrontent dans des combats qui ont fait entre 300 et 400 morts selon un bilan officiel. C’est dans ce climat de fortes tensions qu’un convoi de partisans de l’Azerbaïdjan a fait irruption dans le quartier de Kurtulus à Istanbul, ou vivent de nombreux Arméniens.



Sur les images ci-dessous, filmées depuis un immeuble, on voit un embouteillage de plusieurs véhicules klaxonnant, feux de détresse allumés et drapeaux azéris et turcs déployés. La scène a lieu sur l’avenue Halaskargazi, l’une des principales artères d’Istanbul.







Le 28 septembre, au lendemain du début des combats dans le Haut-Karabakh, un convoi similaire était apparu à Kumkapi, quartier à majorité arménienne d’Istanbul et abritant le siège du patriarcat arménien.







Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesinin bulunduğu sokakta Azerbaycan'a destek konvoyu yapıldı. pic.twitter.com/wzIVycXSkK GÜNCEL HABER (@GuncelNews2) September 28, 2020

Ces images ont été filmées près du patriarcat arménien le 28 septembre, dans le quartier de Kumkapi, où vivent des Arméniens de Turquie mais aussi de nombreux immigrés arméniens d’Arménie.



"Le fait que des convois pareils puissent se déplacer à Kurtulus ou Kumkapi est assez représentatif d’un climat de laisser-faire au sein des autorités turques. Ces convois provoquent des troubles à l’ordre public. La police pourrait les stopper immédiatement. Si cela avait été une manifestation LGBT ou du parti prokurde HDP (Parti démocratique des peuples, NDLR), la manifestation aurait été arrêtée immédiatement et il y aurait eu de nombreuses arrestations", analyse un journaliste basé à Istanbul, qui a requis l’anonymat pour sa sécurité.



De nombreux Arméniens voient même dans ce genre de spectacles une volonté d’intimider leur communauté.