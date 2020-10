مقایسه گرداندن متهمان در خیابان ها توسط حکومت اسلامی داعش در عراق (اسفند ۹۳) و جمهوری اسلامی در ایران (مهر ۹۹)



Comparing of turning the accused people on the streets by the Islamic State in Iraq (March 2015) and the Islamic regime in Iran (October 2020)#Iran #جمهوری_اسلامی pic.twitter.com/7o0L1C84wk