Vidéo diffusée sur WhatsApp et reprise par la chaîne de télévision locale Dynamique TV.

Photo transmise par Adrien Ambanengo, montrant les traces des affrontements entre miliciens et forces de l’ordre dans le centre-ville de Lubumbashi.

Contacté par la rédaction des Observateurs, Didier Mukaleng, journaliste pour Kyondo Radio et Télévision, a entendu des coups de feu dès son réveil samedi matin :Cette vidéo amateur a circulé vendredi soir sur WhatsApp et a été reprise par les chaînes de télévision locales Malaika TV et Dynamique TV . Elle montre les miliciens qui traversent une place en chantant et en aiguisant leurs machettes sur le bitume. Ils brandissent un drapeau de l’État de Katanga (indépendant de 1961 à 1963) :Selon Didier Mukaleng, cette incursion est loin d’être un cas isolé :Néanmoins, le blogueur Adrien Ambanengo estime que ce n’est pas la peur qui prédomine parmi les habitants de Lubumbashi, pour qui ces raids suscitent de nombreuses questions :L’ONG congolaise Justicia ABSL avait déjà dénoncé l’usage disproportionné de la force par l’armée lors de l’incursion de miliciens de Bakata Katanga en mars dernier, demandant la réincarcération de "Gédéon" Kyungu Mutanga. Notre Observateur Alexandre Mulongo, artiste et scénariste basé à Lubumbashi, estime également que la réaction des forces de sécurité congolaises face aux miliciens est trop violente :Le Katanga est au cœur des luttes politiques en RDC. La région a déjà connu une brève période d’indépendance de 1960 à 1963, puis a été l’un des champs de bataille de la deuxième guerre du Congo de 1997 à 2003. Cette région, dont est pourtant issu l’ancien président congolais Joseph Kabila, était au centre du mécontentement contre ce dernier à partir de 2011. L’ex-gouverneur du Katanga en exil Moïse Katumbi, qui a tenté sans succès de se porter candidat aux élections présidentielles de 2018, est rentré au pays il y a un an.Article écrit par Poline Tchoubar