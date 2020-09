Cette vidéo, partagée par une page Facebook locale le 14 septembre, a été regardée plus de 13 000 fois.







Dans la même vidéo, on voit des familles déterrer des tombes à coups de pelle, pieds nus dans le sable. L’auteur poursuit, en se concentrant sur une tombe creusée contenant un cercueil fracassé en deux : "Est-ce une inhumation correcte ? Dieu accepte-t-il un tel enterrement ? "en référence, entre autres, à la tombe peu profonde. Quelques mois plus tôt, ces mêmes familles cherchaient désespérément sépultures à leurs proches décédés du coronavirus, en vain, car un peu partout, des habitants voisins de cimetières locaux avaient peur que le virus ne se transmette des cadavres et refusaient catégoriquement d’accueillir les cadavres dans les cimetières locaux. Plusieurs cadavres sont restés des semaines entières dans les morgues du pays en attendant d’être proprement enterrés.Dans la même vidéo, on voit des familles déterrer des tombes à coups de pelle, pieds nus dans le sable. L’auteur poursuit, en se concentrant sur une tombe creusée contenant un cercueil fracassé en deux : "Est-ce une inhumation correcte ? Dieu accepte-t-il un tel enterrement ? "en référence, entre autres, à la tombe peu profonde.

Des vidéos prises le 10 et le 11 septembre du cimetière de Wadi Al Salam, près de Najaf (à 160 km au sud de Bagdad) enflamment les réseaux sociaux irakiens. On y voit des familles en colère, venues exhumer les cadavres de leurs proches, enterrés dans ce cimetière en plein désert après le 30 mars. Les familles ont obtenu cet accord des autorités sanitaires irakiennes le 7 septembre, après des mois à réclamer de récupérer les corps afin de les enterrer dans les parcelles familiales ou des cimetières plus proches de leurs lieux de résidence.Cette vidéo a été tournée le 11 septembre au cimetière Wadi Al Salam par la famille de l’une des victimes du Covid-19. Il s’agit d’un homme "décédé à Bassora "comme l’affirme son proche, venu l’exhumer pour le transporter à Amara (à 265 km de Najaf). "Nous sommes venus munis d’un numéro [de matricule] et de [son] nom. Mais nous ne l’avons pas trouvé, nous avons trouvé quelqu’un d’autre [dans la tombe] "commente le même homme, hors champs, au début de la vidéo.