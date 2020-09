Capture d’écran de la vidéo de 17 secondes, juste avant que cet homme ne commence à tirer.

Les deux vidéos, longues de 14 et 17 secondes, ont été diffusées le 21 septembre. France 24 a décidé de n’en montrer qu’une capture d’écran. On y voit des hommes armés à bord d’une petite embarcation, au milieu des mangroves. Ils abattent ensuite plusieurs hommes, en leur tirant dessus à plusieurs reprises, après les avoir manifestement fait descendre de l’embarcation. Au moins trois victimes sont visibles dans les vidéos, où on entend notamment quelqu’un dire "filme, filme", ainsi que des rires, une fois les exécutions terminées.Selon la presse locale et l’ Institut d’études pour le développement et la paix (Indepaz), qui travaille notamment sur le conflit et les groupes armés, ce massacre a fait quatre victimes et s’est produit le 20 septembre, dans une zone située entre les municipalités de El Charco et Mosquera, dans le département de Nariño.