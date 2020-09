L’Iran connaît aussi une "pauvreté persistante". Des études montrent que, plus qu'auparavant, lorsqu’on naît dans une famille pauvre, on reste pauvre.On observe aussi le travail des pauvres. C’est-à-dire que le gens travaillent mais, malgré tout, vivent sous le seuil de pauvreté. En Iran, lorsqu'une personne gagne moins de 3,5 à 4 millions de tomans [111-126 euros, NDLR], on considère qu'elle vit sous le seuil de pauvreté. Or, beaucoup de travailleurs et de fonctionnaires gagnent tout juste le salaire minimum iranien qui se fixe à 1,83 millions de tomans [environ 58 euros, NDLR].Cette situation explique la colère, la violence qui grandit au sein de la société. Les Iraniens tentent d'améliorer leur situation, mais le contexte s'aggrave. Ils s'en veulent, et en veulent à la société.Le suicide est l'une des conséquences de cette violence que les personnes précaires vont s'infliger à elles-mêmes. Alors qu'il y a 40 ans on comptait près de 250 suicides par an, il y a en aujourd'hui près de 5 000 par an. Ce sont ces dix dernières années que les chiffres ont véritablement bondi. Le taux de suicide atteint les 8 pour 100 000 habitants . C'est presque équivalent au taux mondial qui est de 9,8 pour 100 000 habitants.