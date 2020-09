En 2019, pour la première fois depuis l'accord de 2016 entre l'UE et la Turquie sur l'immigration, la Grèce est redevenue la principale porte d'entrée des migrants en Europe. Mais sur l’île de Samos, comme sur les quatre autres îles "hotspot" de la mer Égée, les autorités grecques sont débordées. En attente de l’examen de leur demande d’asile, les migrants sont donc bloqués pour une durée indéterminée dans des camps surpeuplés.Depuis sa visite à Samos, Marguerite Compin continue de rassembler des éléments pour saisir la Cour européenne des droits l’Homme contre l’État grec pour violations des droits humains perpétrées à Samos. Elle espère qu’une enquête pourra ainsi être ouverte.Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre, un autre camp grec, celui de Moria sur l'île de Lesbos, a été ravagé par un énorme incendie. Le site, qui hébergeait plus de 12 000 personnes a été presque entièrement détruit. Pendant dix jours, des milliers de personnes ont été contraintes de vivre sur les bords de route , à même le bitume, ou dans des bâtiments abandonnés et insalubres avant d’être finalement installées dans un camp provisoire érigé à proximité de Mytilène, chef-lieu de l'île de Lesbos.Le 15 septembre, un feu s’est également déclenché près du camp de Vathy à Samos. Cet incendie, qui a rapidement été contrôlé par les pompiers, est le troisième depuis le début de l’année. En avril, les migrants de Samos avaient été partiellement évacués après deux départs de feu. Peu après cet incident, le ministre grec de l'Immigration avait annoncé la fermeture d'ici à la fin de l'année du camp surpeuplé de Vathy.