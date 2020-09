Vu l'urgence et la demande d'une carte des zones inondées de #Niamey malgré le manque des données , merci de cliquer sur ce lien et visualisé la carte qu'on a puis réalisé grâce aux données libres en attendant la cartographie détaillé cc @Impulseur227 https://t.co/RqLL0cCiGH pic.twitter.com/ZUQ1ksgkni fatima alher (@falher3) September 12, 2020

Fin août, les autorités ont dénombré 45 morts et 226 000 sinistrés dans tout le pays. Alors que le gouvernement nigérien publie au fur et à mesure des chiffres permettant de saisir l’ampleur des dégâts causés par les crues, avec 20 201 maisons, 1 167 cases, 64 salles de classe, 24 mosquées effondrées et 5 306 hectares de cultures endommagés, une cartographe a décidé d’aller plus loin.Le 12 septembre, Fatiman Alher a lancé une carte interactive permettant de suivre de plus près la situation au cœur de la capitale Niamey. Cette carte ouverte à tous permet de voir précisément quels quartiers sont touchés, voire inaccessibles.Sur la carte, trente indications sur les inondations étaient renseignées au 17 septembre, concentrées sur les rives du fleuve Niger qui traverse la capitale. Elles permettent de repérer des sites sinistrés, comme des écoles, ou encore des zones ou des quartiers inondés.