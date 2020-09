L’affiche montre en réalité des soldats russes et un MiG-29, avion de chasse développé par l’armée soviétique.

Qu’est-ce qui ne va pas ? Je mâche un peu le travail qd mm pic.twitter.com/U90FDRIR9v Wassim Nasr (@SimNasr) September 15, 2020

Comble de l’ironie, le MiG-29 a été développé et lancé en 1977 par l’URSS en réponse aux F-15 et F-16 américains.



L’affiche est restée en ligne du 8 au 13 septembre, avant d’être retirée par les équipes de campagne de Donald Trump.

Le 8 septembre, le comité “Trump Make America Great Again”, co-géré par le comité national des républicains et l’équipe de la campagne présidentielle de Donald Trump, a publié cette affiche en ligne, avec le message : "Soutenez nos troupes" . Mais comme l’a noté le site Politico , l’affiche n’a rien d’original : elle a été prise sur le site Shutterstock.com , une banque d'images, où elle avait été publiée sous le titre : “Silhouettes militaires de soldats et de forces aériennes sur fond de coucher de soleil”.Artur Zakirov, le concepteur de l’image originale, réalisée en 2015, explique ainsi à Politico avoir assemblé plusieurs éléments, notamment une image promotionnelle de soldats russes et une image de synthèse en 3D de MiG-29, un avion de chasse développé au temps de l’URSS. “C’est une scène complètement recréée, à partir de différentes photos que j’ai prises” explique-t-il, détaillant par ailleurs que le ciel est photographié en Russie, les montagnes en Grèce, et le sol en France.Également cité par Politico, Pierre Sprey, un ingénieur américain qui a participé au développement des avions F-15 et A-10, confirme que l’avion à l’arrière-plan n’est pas un modèle utilisé par l’armée de l’air américaine. “C’est assurément un MiG-29. Je suis ravi de voir qu’il soutient nos troupes” ironise-t-il.Wassim Nasr, journaliste à France 24, soulignait également le 15 septembre sur Twitter, que l’arme que tiennent les soldats est un AK-74, une arme automatique de fabrication soviétique… que jamais un soldat américain ne risque d’utiliser.