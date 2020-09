‘'Des images des quartiers de Laakila, Lemghiti, Bouamatou, Tarhil Doubai, Essonna, on cherche de l'eau pour ces quartiers dont les habitants n'ont pas les moyens de se payer une bouteille d'eau'', lance cet internaute en demandant de l'aide pour les quartiers pauvres de la capitale.

"Il y a des enfants qui concourent pour attraper l'excellence et les premiers rangs, mais dans cette image, les enfants font la course pour avoir une goutte d'eau, les gens sont assoiffés, monsieur le président'', commente cet internaute sur cette photo publiée sur Facebook le 11 septembre.



L'eau est finalement revenue progressivement dans quelques communes de la capitale à partir de jeudi 10 septembre à 16 heures.

Quelle origine pour la coupure d'eau ?

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim, Abdessalam Ould Mohamed Salah, a affirmé au cours d'une conférence de presse le 11 septembre 2020, que la panne était due à une défaillance au niveau du câble électrique de la station qui alimente la ville de Nouakchott en eau potable, en rasion des inondations qui ont touché le pays, comme d'autres en Afrique de l'Ouest, début septembre.Une explication démentie par l'OMVS (l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal), qui a nié l'existence d'une panne électrique sur le réseau d'acheminement de l'eau vers la Mauritanie.Ce désaccord reflèterait, selon le site d'information indépendant mauritanien CREDIM, l'existence d'un conflit d'intérêt entre le ministère et la Société Nationale d'Eau autour d'un projet de 200 millions d'euros obtenus du Fonds arabe de développement économique et social (Fades) pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable des villes de Nouakchott et Nouadhibbou. Selon le site d'information mauritanien lauthentic.info , il s'agirait des conséquences de la décision prise par Naha Mint Mouknass, l'ancienne ministre de l'Hydraulique, qui a confié ce projet à son cabinet, en lieu et place de la SNDE.Le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazaouani a, quant à lui, publié un tweet pour exprimer "ses regrets" au sujet de cet incident "indépendant de notre volonté", et remercier les habitants de la capitale pour leur "compréhension".Aucune enquête n'a été ouverte pour vérifier les raisons effectives de cette coupure d'eau.Article rédigé par Omar Tiss