ATTENTION, CERTAINES IMAGES CI-DESSOUS PEUVENT CHOQUER LES PLUS SENSIBLES



- (Homme) L'argent que tu as volé, […] C'est quel argent ?

- (Enfant) C'est l'argent du riz.. C'est l'argent que j'ai volé pour remettre à papa.

- (Homme) Et ton papa a bouffé ?

- (Enfant) C'est mon papa qui m'a donné l'argent pour acheter du Fanta et de la salade, alors que c'est de l'argent volé.

- (Homme) C'est pour ça que tu courais sous le soleil comme ça ?

- (Enfant) Oui. […]

- (Homme) Mais tu es au courant que c'est de l'argent volé ou pas ?

- (Enfant) Oui je sais. J'ai entendu les gens dire que c'est de l'argent volé. C'est l'argent des machines à sous.

- (Homme) Vous avez bouffé l'argent, le reste est où ?

- (Enfant) C'est Baba [papa, NDLR] qui prend et me donne 150 FCFA dessus...

- (Homme) Toi tu sais qu'ils ont volé et tu viens pas le dire ?

- (Enfant) Si je le dis, ils vont me frapper.

- (Homme) Quand on vole, c'est toi qui est en première ligne ?

- (Enfant) Non, quand ils volent c'est eux qui m'envoient pour prendre le sac. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais volé.

L'enfant, visiblement très jeune, pleure alors que des membres de la milice le filment de près.



Au début de la vidéo, un bloc de pierre attaché aux mains et aux jambes de l'enfant est visible.





"Un incident datant de fin août" selon un représentant de la milice Koglweogo de Pouytenga





L’enfant a été maltraité par des membres du Koglweogo, milice rurale signifiant "gardiens de la forêt" en langue mooré. Ces milices,



Le père de cet enfant était suspecté d’avoir volé, et ces membres de la milice ont pensé qu’ils pouvaient avoir des informations en procédant ainsi auprès de son enfant.



Mais cette manière-là n’est pas bonne pour nous : il ne faut pas s’en prendre à un mineur comme ça, et cela a été une erreur. Ça ne respecte pas nos engagements et ce n’est pas notre travail : notre travail est de lutter contre le banditisme comme le trafic de drogue, les auteurs de violences, ou les braqueurs, et de remettre les bandits aux forces de sécurité.



Nous avons mis aux arrêts les personnes qui ont fait cela. Pour l’instant ils sont avec nous, et nous allons prochainement les remettre aux forces de sécurité.



Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire ainsi que le ministère de la Sécurité contactés par notre rédaction avaient eu connaissance de la vidéo. Le premier a indiqué ne pas faire de communication à ce sujet pour le moment, faute d’informations. Le ministère de la Sécurité n'avait pas donné suite à nos questions lors de la publication de cet article, malgré plusieurs relances.

