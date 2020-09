Mardin Mazıdağı'ndan Sakarya'ya giden 16 fındık işçisine bu sabah işveren ve köylülerin saldırısına uğraması twitterda gündem oldu. “#sakaryadaişçileresaldırı” hastagı ile yapılan paylaşımlar kısa süre içinde birinci sıraya yükseldi

Vidéo amateur tournée par un membre de la famille, diffusée par l’agence de presse kurde Mésopotamie le 4 septembre.

Nous sommes allés à la ferme le matin, le propriétaire nous a insultés et nous a traités de 'bande de clébards'. Après nous sommes partis. Il [le propriétaire] nous a ensuite menacés en disant : 'Vous pensez que vous êtes chez vous ? Cette [terre] nous appartient'. Ensuite huit personnes avec des bâtons sont venues nous attaquer.

D’autres Kurdes visés par des attaques racistes à Sakarya par le passé

À Ortaköy Sütmahalle, village de la province de Sakarya, dans le nord de la Turquie, huit hommes ont été filmés le 4 septembre, en train de frapper un groupe de saisonniers venus de la région de Mardin, à 1 200 kilomètres de là, pour cueillir des noisettes. Un geste a notamment beaucoup choqué les internautes turcs : une violente gifle infligée par un homme à une jeune cueilleuse. Selon les déclarations de son père, cette adolescente de 14 ans serait depuis traumatisée.Les victimes constituaient un groupe de 16 personnes originaires de Mardin, pour la plupart de la même famille élargie. Son père, Kasim Demir, a déclaré à la BBC : "Des hommes s’en sont pris à des enfants. Je ne les avais pas vus frapper ma fille, si je les avais vus battre les femmes, les choses se seraient passées bien différemment". Il a par ailleurs affirmé que l’agression était de nature raciste et qu’ils avaient été maltraités en raison de leur identité kurde.Un membre de sa famille, Baris Demir, a précisé à l’agence de presse kurde Mésopotamie que les agresseurs étaient le fils et le neveux du propriétaire du champ de noisetiers et que les violences ont commencé après une dispute sur le lieu où travaillaient ces saisonniers :La famille a pu quitter les lieux immédiatement et est rentrée à Mardin en minibus le lendemain matin.Suite à la publication de leur histoire dans les médias turcs, deux de leurs assaillants ont été arrêtés avant d’être relâchés sous contrôle judiciaire. Plusieurs représentants du parti au pouvoir, l’AKP (Parti de la justice et du développement), ont affirmé que cette attaque n’avait aucune connotation raciste et n’était qu’une "bagarre entre paysans".Des représentants politiques et associatifs de la minorité kurde, comme Abdulhakim Daş , président de la plateforme des Associations du Sud-Est (DGD) ont estimé que "cette attaque est l’expression pratique de la mentalité raciste cultivée [dans ce pays] depuis un siècle".En octobre 2019, un autre travailleur saisonnier kurde de 19 ans, Sirin Tosun, a été lynché par un groupe de six personnes à Sakarya pour avoir parlé en langue kurde. Il a reçu une balle dans la tête et a perdu la vie après 54 jours passés en soins intensifs.Toujours à Sakarya, en décembre 2018, un père de famille kurde a été abattu en pleine rue alors qu’il venait de récupérer son fils chez le coiffeur. Interrogé sur ses origines, il avait indiqué être kurde avant d’être tué.