Atentos: estos hechos ocurrieron anoche en el occidente de Bogotá. El hombre sometido por dos policías, incluso con uso de pistola eléctrica, murió horas después en una clínica. La policía afirma que respondió a agresiones de estas personas. Grave denuncia de abuso policial. pic.twitter.com/HEOvApslDp Ricardo Ospina (@ricarospina) September 9, 2020

Vidéo tournée dans le district d’Engativa (Bogota), dans la nuit au 8 au 9 septembre. À partir de 0’41, la personne qui filme crie : "Il vous dit ’s’il-vous plaît’ ! Nous sommes en train de vous filmer ! Laissez-le tranquille !"

Au moins dix morts dans des protestations contre les violences policières

#Atención| Manifestantes que protestaban por el caso de Javier Ordóñez, vandalizan CAI de Villa Luz.



Vídeo: @Jocrogo pic.twitter.com/HEJo5vzFuy RCN Radio (@rcnradio) September 9, 2020

Des protestataires s’en prennent au poste de police où Javier Ordoñez avait été amené, dans le district d’Engativa (Bogota), le 9 septembre (géolocalisation ici ).



Un poste de police vandalisé, dans le district Antonio Nariño (sud de Bogota, géolocalisation ici ), le 9 septembre.



#ULTIMAHORA⭕️ Organizaciones sociales denuncian el accionar de la #FuerzaPública en donde un jóven habría siendo herido con arma de fuego, se desconoce su estado de salud.

Los hechos se presentaron en el #CAI de #LaGaitana, en la localidad de #Suba@petrogustavo @intiasprilla pic.twitter.com/Wc2F85lz0Z Contagio Radio (@Contagioradio1) September 10, 2020

Dans cette vidéo, tournée le 9 septembre dans le district de Suba (nord-ouest de Bogota), on entend de nombreux tirs et quelqu’un crier : "La police tire sur les gens !" Des gens courent dans tous les sens, et on voit un corps en sang, à partir de 0’30. Des policiers en moto sont également visibles.

En barrio Nariño Sur se presenta otro caso de abuso de autoridad por parte de la Policía, 8 motos de la Policía, en total 16 policías acorralaron a un joven, lo intimidan y un Policía le rompe una botella de vidrio al frente de su cuerpo y le afecta la vista

Denuncia:@Alexa_Rochi pic.twitter.com/oslMydzhO5 JUANCA (@JUANCAELBROKY) September 10, 2020

Dans cette vidéo, tournée le 9 septembre dans le district Antonio Nariño (sud de Bogota, géolocalisation ici ), des policiers intimident un homme, avant de briser une bouteille de verre devant lui.

Dans cette vidéo, tournée dans le district d’Engativa, dans l’ouest de Bogota, on voit deux policiers qui s’acharnent sur un homme plaqué au sol, en lui administrant des décharges électriques, avec un Taser. L’homme, Javier Ordoñez, crie à plusieurs reprises : "S’il-vous-plaît, assez ! Arrêtez !" Selon ses proches , Javier Ordoñez buvait avec des amis ce soir-là, et ils étaient sortis pour racheter de l’alcool. Deux policiers leur auraient alors demandé leurs papiers, et auraient dit à Javier Ordoñez qu’il n’allait pas s’en sortir. Ce dernier aurait répliqué, avant d’être plaqué au sol. De son côté, le chef de la police de Bogotá a indiqué que Javier Ordoñez avait essayé de "frapper" les deux agents, et que ces derniers avaient utilisé une "arme non létale".Javier Ordoñez a ensuite été transporté à un poste de police, où il a présenté des "complications médicales" selon les forces de l’ordre. Puis il a été amené à l’hôpital, où il est décédé. D’après les premiers résultats de l’enquête de la médecine légale, révélés par des médias locaux , sept agents auraient frappé Javier Ordoñez au poste de police. Il serait mort après avoir reçu un coup violent à la tête et présenterait neuf fractures crâniennes au total.Le ministre de la Défense a déclaré que les deux policiers faisaient "l'objet d'une enquête disciplinaire et pénale".Après la diffusion de la vidéo le 9 septembre, des protestations ont éclaté pour dénoncer les violences policières. Dans un premier temps, des centaines de personnes se sont ainsi rassemblées devant le poste de police où Javier Ordoñez avait été amené. Elles l’ont aspergé avec de la peinture rouge et ont lancé des pierres. La police a alors utilisé des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène.Puis les protestations se sont étendues à d'autres quartiers de Bogota, à Soacha (une municipalité voisine) et d’autres villes du pays. Plusieurs dizaines de postes de police, de voitures et de bus ont été vandalisés ou incendiés.Les forces de l’ordre ont alors réagi de façon violente, en tirant sur certains manifestants. Résultat : selon les autorités , au moins dix personnes ont été tuées, dont sept à Bogota et trois à Soacha, la plupart par balle, et au moins 175 personnes ont été blessées, dans la nuit au 9 au 10 septembre. De son côté, le média d’investigation Cuestión Pública a recensé douze morts. Plus d’une centaine de policiers ont également été blessés, selon Claudia López , la maire de Bogota.