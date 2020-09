Vers 13 h 10, j'étais en train de marcher dans la rue dans une zone résidentielle quand des gens ont commencé à montrer un nuage de fumée venant du côté du port. Les gens ont tout de suite paniqué. Quelques-uns ont osé se diriger vers le port pour voir ce qui se passait. Les autres, notamment les femmes, étaient terrifiés et ont commencé à appeler leur proches pour leur demander d'ouvrir les fenêtres pour qu'elles n'explosent pas.



Tout le monde avait peur, il y a eu un flash-back immédiat de l'explosion du 4 août. Les Libanais ne se sont pas encore réveillés du traumatisme. Au bout de quelques minutes, ma mère, effrayée, m'a appelé pour me dire qu'elle avait vu le nuage de fumée et m'a supplié d'aller au Mont Liban [montagnes à l'est du Liban, NDLR] pour être en sécurité.

Il y a deux jours, il y a eu un petit incendie autour du port, et j'avais un pressentiment que le pire était à venir… Je n'ai plus confiance dans le pouvoir, tout ça, c'est de leur responsabilité.

Mario Am, 40 ans, développeur informatique et activiste, est un habitant du quartier d'Achrafieh, situé à un kilomètre du port, à l'est de Beyrouth. Sur Twitter, il a publié un thread de vidéos qui retrace les évènements dans l'ordre chronologique depuis le déclenchement de l'incendie, jusqu'à l'arrivée des pompiers.Sa maison et son bureau ont été partiellement endommagés au cours de l'explosion du 4 août. Il affirme qu'il pressentait qu'un tel incident se reproduirait :Selon la Croix Rouge libanaise, tout risque d'explosion est écarté. En fin d'après-midi, l'incendie semblait maîtrisé, et ne présentait pas de risque de se propager, selon le quotidien L'Orient-Le Jour . La ministre sortante de la Justice a demandé au procureur général près la cour de Cassation d'ouvrir immédiatement une enquête sur les faits.