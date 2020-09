Ces pluies torrentielles ont également touché d'autres pays du continent, comme le Ghana et le Nigeria, ainsi que le Tchad et le Cameroun plus à l'est. Au Soudan aussi, la situation est alarmante. Entre les crues du Nil à l'est et les fortes pluies à l'ouest, les habitants ont été pris au piège fin juillet. Les autorités locales ont imposé un état d'urgence de trois mois et mobilisé l'armée, alors que la montée des eaux a déjà tué une centaine de personnes, détruit plus de 100 000 maisons et fait plus d'un demi-million de déplacés