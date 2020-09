Cette vidéo, publiée le 3 septembre dernier sur Facebook, a été partagée plus de 2 000 fois.

Cette vidéo, publiée le 1er août sur Facebook, montre Ahmed l'éléphant en train de bloquer la circulation sur une route. "Ahmed, pousse-toi", lui demande un témoin.

Cette vidéo publiée le 8 août montre un éléphant, identifié comme étant Ahmed par plusieurs internautes en commentaire, retourner un véhicule et semblant chercher quelque chose au niveau du moteur. Selon le commentaire d'un internaute, l'animal tenterait d'ingurgiter le carburant, ici sans succès.

Un adolescent à vélo terrifié

Cette vidéo, filmée le 28 août et partagée plus de 14 000 fois, on y voit le quadrupède s’en prendre à jeune homme qui se promenait sur son vélo.

Début septembre, une vidéo montrant un éléphant allongé au sol assoupi a largement circulé et amusé les réseaux sociaux. L’histoire relayée par les internautes raconte que l’animal s’est introduit dans un site de fabrication d’alcool artisanal dans la région de Divo et en a bu une grande quantité avant de s’endormir, ivre.Contacté, le ministère des Eaux et forêts de Côte d’Ivoire estime que les faits se sont déroulés entre le 15 et 16 août dernier et que la vidéo est authentique. Les autorités n’étaient cependant pas en mesure de confirmer une ingestion d’alcool par l’animal. Idem pour la députée-maire de Guitri, Patricia Yao, qui indique cependant que l’animal a pour habitude de consommer l’alcool qu’il trouve ou que certains habitants lui donnent. Il aurait même, selon elle, été vu en train de boire de l’essence dans les réservoirs des véhicules qu’il renverse.“Ahmed” n’en est pas à son premier coup d’éclat. Il a été filmé à de nombreuses reprises par des habitants depuis le début de l’année, comme en attestent plusieurs vidéos le montrant en train de perturber la circulation, s’en prendre à des véhicules ou encore à un adolescent à vélo.La scène ci-dessus se déroule sur la route en terre rouge qui mène à l’unité de production d’huile de palme de l’entreprise Nada Kapital Group, et qui permet également de rejoindre la ville de Divo, 40 kilomètres plus au nord. Dans la vidéo, on entend celui qui filme enjoindre au jeune homme qui se trouve juste au pied du pachyderme de “laisser son vélo” et de s’éloigner de l’éléphant. “Ahmed, pardon, faut le laisser. C’est un homme” s’écrie-t-il avant de demander au jeune garçon, visiblement traumatisé et apeuré de “ramper”.L’éléphant prend alors la bicyclette à l’aide de sa trompe, le rejette tout près du jeune garçon avant de dégager la route quelques minutes après et de se diriger dans les buissons.