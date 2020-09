Contacté, Khairi Hannoun raconte :

On était en train de protester contre la construction d'une nouvelle colonie juste à côté du village de Shufa, les soldats israéliens étaient sur place pour sécuriser les colons israéliens qui se chargent du chantier.



Quand j'ai vu le soldat pointer son fusil sur les enfants, je l'ai pris à partie pour pousser son fusil. Il a appelé son commandement et a reçu l'ordre de m'arrêter. Il m'a jeté à terre, a menotté mes mains et mes pieds. Cela aurait pu être suffisant pour me maitriser, mais il a posé son genou sur mon cou, et là je me suis souvenu directement de la mort de George Floyd. J'ai essayé de résister, mais je n'ai rien pu faire, je n'arrivais plus à respirer et j'ai perdu connaissance un instant. J'ai cru qu'il voulait me tuer.



Avec cet acte, il a voulu adresser un message à quiconque ose braver les soldats et les colons. Cette scène a engendré de vives réactions parce qu'elle a été filmée, mais je vous assure que cette brutalité est notre lot quotidien. On était en train de défendre nos terres et nos champs, ces colonies sont illégales et en contradiction avec le droit international.



Khairi Hannoun a ensuite été emmené en marge de la manifestation, avec d'autres personnes arrêtées. Il a été détenu une heure. Les soldats israéliens ont appelé les secouristes, qui ont prodigué des soins aux blessés dont Khairi Hannoun. L'homme a été libéré peu après, sans être placé en détention.



L'armée israélienne a publié un communiqué affirmant que la victime avait "poussé le commandant à plusieurs reprises pour tenter de créer une provocation". Pour l'armée, "le commandant a fait preuve de retenue et a été forcé d'arrêter le suspect après qu'il a continué à attaquer les forces de l'ordre et à violer l'ordre…". Elle a également affirmé que Khairi Hannoun était un militant du Comité populaire pour la résistance au mur et aux colonies, "bien connu comme un instigateur central et un participant à de nombreuses violations de l'ordre public en Judée et en Samarie ".



Des dizaines de manifestants ont également été blessés lors des affrontements à Tulkarem. Les forces israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles pour disperser les manifestants. Ces rassemblements dénoncent la construction de nouvelles colonies illégales adjacentes à trois villages palestiniens près de Tulkarem.



Près de 600 000 Israéliens vivent dans plus de 260 colonies construites en Cisjordanie.



Article rédigé par Omar Tiss.