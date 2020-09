C’est un animal plutôt insolite qui s’est retrouvé livré à lui-même dans les rues du quartier des Deux Plateaux à Abidjan, mardi 8 septembre. Une hyène en liberté a été filmée par des vidéastes amateur, effrayant plusieurs passants. L’animal a rapidement été capturé par le zoo d’Abidjan.

Une hyène en liberté a semé la zizanie pendant quelques heures mardi 8 septembre dans les rues de la cité Las Palmas, située dans le quartier des Deux Plateaux à Abidjan. Sur une première vidéo filmée depuis sa fenêtre par une habitante du quartier, on voit l’animal courir à toute vitesse au milieu des bâtiments, alors que la vidéaste amateur réclame qu’on neutralise l’animal.

#Abidjan #Insolite Une "Hyène" sème la panique dans une cité des deux plateaux, Las Palmas ( Cité Sicogi) 🎥 : #Lesley_Kouakou Publiée par Abidjan.net sur Mardi 8 septembre 2020

Vidéo filmée par Lesley Kouakou et relayée par Abidjan.net sur Facebook.

Une autre vidéo, filmée cette fois au niveau du sol, permet de voir la hyène courir dans le même quartier, avant que l’homme qui filme s’exclame : "il l’a eue !", signifiant que l’animal a été capturé.

Vidéo filmée par un habitant du quartier Las Palmas et relayée par Radio Jam.

Les internautes s’indignent sur l’état de santé de la hyène

Contacté par la rédaction des Observateurs de France 24, le zoo d’Abidjan a confirmé que l’animal avait bien été attrapé et était de retour au zoo, sans donner plus de précision sur comment il s’était échappé. Sur sa page Facebook, le zoo précise que l’animal a été blessée au cours de l’incident, et a reçu par la suite des soins.

Aucun passant n’a été blessé pendant cette étonnante fugue.

De nombreux internautes ont vivement critiqué le zoo après la brève diffusion d’une photo montrant la hyène échappée, paraissant très affaiblie. Ils estiment que cette hyène semble dans un état de santé déplorable, et critiquent le message posté par le zoo sur Facebook, jugé cavalier. La photo a été finalement supprimée de la page.





Capture d'écran d'une publication effectuée par la page Facebook du Zoo national d'Abidjan avant d'être effacée. Des internautes ont estimé que le ton du community manager n'était "pas professionnel".