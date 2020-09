Nous avons le défi de refectionner 06 salles de classe en urgence. Nous avons 19 jours. Des élèves doivent y subir l'examen du BFEM. Pour ne pas à ñous indigner après coup, allons résoudre ce qui peut l'être et permettons à nos jeunes frères et soeurs à travailler brillamment 🙏🏽 pic.twitter.com/Gza50wlXMD Junior Diakhaté Niintche🇸🇳 (@Niintche) August 25, 2020

Encore deux classes à réfectionner et le lycée Ousmane Sembène de Yoff, la plus grande commune dans le nord de Dakar sera prêt pour accueillir le 14 septembre, les quelque 300 élèves qui doivent passer le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) qui marque la fin du premier cycle au collège.Ils auraient dû être près de 600 élèves à composer dans ce centre d’examen. Mais faute de classes adaptées, le surplus d’élèves a été délocalisé dans d’autres centres. Sur les 33 classes que compte le lycée, seules 12 classes étaient fonctionnelles. Le reste étant dans un état de délabrement très avancé : toitures usées, fenêtres rongées, peintures écaillées.Awa Ndiaye Sarr, la proviseure du lycée a donc fait appel en urgence à Mamadou Diakhaté et son équipe constituée de bénévoles pour réfectionner six classes et permettre le temps de l’examen au lycée d’accueillir les candidats dans de bonnes conditions.Pourtant Mamadou, connu également sous le nom de Junior sur les réseaux sociaux n’est ni un maçon ni menuisier. Mais sur Twitter, il s’est fait un nom dans la réhabilitation des établissements scolaires délabrés. Depuis quelques mois, celui qui est également instituteur à Kaolac, à 190 kilomètres au sud-est de Dakar, a entrepris de réfectionner bénévolement les classes qui en ont besoin, grâce à des appels aux dons qu’il lance sur les réseaux sociaux, vidéos à l’appui. Il raconte comment l’aventure a commencé.