Située à une dizaine de kilomètres au nord de Khartoum, l’île de Tuti est au croisement entre le Nil bleu, la plus large branche du fleuve, et le Nil blanc. Notre Observateur Saïd Osman Saïd fait partie des habitants qui ont refusé d’évacuer l’île inondée, bravant les recommandations des autorités. Avec d’autres jeunes de Tuti, il organise des barrages humains afin de réduire le flux de l’eau, en attendant que des pelleteuses municipales enterrent l’eau avec des tonnes de terre :

"Les crues à Tuti se répètent chaque année, nous y sommes habitués. Cette année, les habitants se sont préparés deux mois à l’avance aux inondations, en érigeant des barrages de terre autour de l’île. Mais, avec le niveau impressionnant de l’eau cette année, nous avons dû recourir à des solutions de fortune, comme les barrages humains, en attendant l’arrivée des pelleteuses de la municipalité qui visent à enterrer l’eau sous des tonnes de terre. Nous travaillons encore jour et nuit afin de maintenir les barrages de terre, que nous faisons et qui sont renforcés par les pelleteuses."

Dans ces vidéos datant du 30 août, on voit notre Observateur Saïd Osman Saïd en t-shirt bleu et casquette blanche participer à un barrage humain afin de réduire le flux de l'eau "en l'absence de pelleteuses", selon cette publication Facebook.

"Ici à Tuti, il n’y a pas eu de morts ou de personnes disparues. Mais quelques habitations ont été endommagées, des murs de maisons ont cédé sous la pression du flux de l’eau. Il y a un manque des services sanitaires, de canalisations et d’égouts à Khartoum, ce qui n’améliore pas la situation actuelle, mais au moins la municipalité nous aide en mettant de la terre dans l’eau."

النيل الأبيض ( جاي من اوغندا) يغطي غابة الخرطوم بالكااامل (غابة السنط).

White Nile River ( coming from Uganda) covers khartoum forest. ( Al Sonut Forest). #Khartoum #Sudan #Africa pic.twitter.com/nNb3WnkxCI Uncle ⁦Joe???? (@JoeKhartoum) August 30, 2020

Cet internaute filme les inondations provoquées par la crue du Nil blanc, au niveau de la forête d'Al Sonut dans Khartoum, juste au sud de l'île de Tuti.

Ces images de drone envoyées à notre rédaction par notre Observateur Abd Almohimen Sayed montrent sous un angle large ces inondations historiques.

Selon l’agence nationale de presse Sona, les terres agricoles du Gezira Scheme, un projet géant d’irrigation agricole situé à 172 km au sud de la capitale, sont fortement inondées. Près de 12 600 hectares de champs de maïs et de coton ont ainsi été inondés, ce qui fait craindre de lourdes conséquences sur les récoltes pour l’année 2020.

En 2019, les inondations avaient causé des dommages importants à plus de 400 000 personnes au Soudan, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) : 90 personnes avaient perdu la vie et 380 000 personnes perdu entièrement ou partiellement leurs foyers.

Ces inondations historiques ont aussi endommagé plusieurs établissements de santé, essentiels pour traiter les malades et effectuer des tests de dépistages dans le contexte de la pandémie de Covid-19. L’UNHCR estime par ailleurs qu’environ 125 000 déplacés internes et réfugiés se retrouvent sans domicile depuis le début des inondations à l’est du Nil. De plus, des routes se retrouvent inaccessible,s privant ainsi plus de 5 000 personnes vivant sur les rives du Nil bleu d’aide humanitaire.

Les crues du Nil sont cependant essentielles à l'irrigation des récoltes depuis l’Antiquité. Elles se répartissent sur trois phases : les fortes précipitations en Éthiopie, en haut du bassin du Nil, entre les mois de mai et août, fournissent 90 % de l’eau du fleuve, qui se répartit ensuite sur des branches moins importantes. Viennent ensuite les phases de la croissance durant l’automne et l’hiver et de récolte, au printemps suivant.

Article écrit par Fatma Ben Hamad.